MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κακοκαιρία "Erminio": Ανοιχτά τα σχολεία αύριο στην Αττική, κλειστά τα νυχτερινά – Ισχυρές συστάσεις για τις μετακινήσεις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ανοιχτά θα παραμείνουν την Τετάρτη 1η Απριλίου τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Αττική, με απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, μετά και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αντιθέτως, κλειστά θα είναι τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα φαινόμενα της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Κινδύνου και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αναμένεται να εξελιχθούν ραγδαία και να ενταθούν από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν «με σεβασμό προς τον οικογενειακό προγραμματισμό», ενώ προέβη στις ακόλουθες τέσσερις συστάσεις:

  1. Περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, κυρίως τις κρίσιμες ώρες, από το απόγευμα και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους γονείς και φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας κατά τη μετάβασή τους προς και από αυτές.
  2. Επανεξέταση απογευματινών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων και εξωσχολικών προγραμμάτων, με γνώμονα την ασφάλεια.
  3. Έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.
  4. Άμεση απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για αναβολή – ματαίωση των μαθητικών εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία της Περιφέρειας, από και προς όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου ώρα με την ώρα, ενώ με εντολή Περιφερειάρχη, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας συσκέπτονται διαρκώς πάνω σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου, σε συνεχή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Αττική Κακοκαιρία Σχολεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 32 λεπτά πριν

Χριστίνα Τσάφου: Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία όταν χώρισα και έχασα τη μητριά μου, κατέρρεα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ο Ν. Ανδρουλάκης μετά την επικράτησή του στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πήγε γήπεδο στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Φλωρίδης: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Μαρινέλλα – Συγκλόνισε η Χάρις Αλεξίου με τον επικήδειο της: “Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

ΗΠΑ: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε καθηγήτρια σε σχολείο του Τέξας – Νεκρός ο δράστης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

ΥΠΕΞ για Άγιο Φως: Η ελληνική πολιτεία θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την ασφαλή μεταφορά του στην Ελλάδα