Κ. Καρακάση: Η πρώτη γυναίκα χειρουργός που μεταμοσχευσε ήπαρ – “Ο 59χρονος είναι καλά και σε λίγο θα πάρει εξιτήριο”

Περισσότερες από εφτά ώρες διήρκησε το χειρουργείο για την μεταμόσχευση ήπατος σε έναν 59χρονο άνδρα που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από γυναίκα χειρουργό, στις 17 Οκτωβρίου 2025, στη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Κωνσταντίνα Ελένη Καρακάση όπως είπε στο thestival.gr ο ασθενής χαίρει άκρας υγείας και «σύντομα θα πάρει και εξιτήριο».

«Υπάρχουν κι άλλες γυναίκες χειρουργοί μεταμοσχεύσεων, ίσως εγώ είμαι η πρώτη που έκανε μεταμόσχευση ήπατος», είπε και πρόσθεσε ότι η μεταμόσχευση ήπατος είναι από τα πιο δύσκολα χειρουργεία.

«Η μεταμόσχευση ήπατος είναι από τα μεγαλύτερα χειρουργεία που μπορεί να υποβληθεί ένας ασθενής και είναι επέμβαση ζωτικής σημασίας που σημαίνει ότι με αυτήν την επέμβαση ο ασθενής ζει, επιβιώνει, γιατί το ήπαρ είναι ζωτικής σημασίας» τόνισε.

Ο 59χρονος έλαβε το ήπαρ από πτωματικό δότη και όπως ανέφερε στο thestival.gr η κ. Καρακάση «τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα πετύχουμε εάν δεν είχαμε τη δωρεά οργάνων που τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατακόρυφα στην χώρα μας».

Η κ. Καρακάση πριν από το χειρουργείο μαζί με όλα τα μέλη της χειρουργικής ομάδας ενημέρωσε αναλυτικά τον 59χρονο για την διαδικασία και την επέμβαση «όπως κάνουμε σε κάθε ασθενή» και όπως τόνισε ο λήπτης του ήπατος «ήταν αισιόδοξος».

Η μεταμόσχευση του ήπατος στον 59χρονο διήρκησε πολλές ώρες και συγκεκριμένα «7,5 ώρες ήταν ο χειρουργικός χρόνος συν τον χρόνο που χρειάστηκαν οι συνάδελφοι αναισθησιολόγοι».

Η κ. Καρακάση όπως ανέφερε έχει συμμετάσχει σε αρκετές μεταμοσχεύσεις με την ομάδα του Διευθυντή της Κλινικής, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, κ. Γεώργιο Τσουλφά, προσθέτοντας ότι «στη Θεσσαλονίκη κάνουμε λήψεις οργάνων, μεταμόσχευση ήπατος, νεφρών και το τελευταίο χρονικό διάστημα ξεκινήσαμε και πάλι το πρόγραμμα της μεταμόσχευσης παγκρέατος».

«Κάθε μεταμόσχευση έχει τις δυσκολίες της. Η μεταμόσχευση ήπατος είναι μια από τις δυσκολότερες επεμβάσεις» είπε.

Ως η πρώτη γυναίκα χειρουργός που μεταμόσχευσε με επιτυχία ήπαρ στέλνει το δικό της μήνυμα σε όλα τα κορίτσια και τις γυναίκες για να κυνηγήσουν τους στόχους και τα θέλω τους.

«Οι γυναίκες με πίστη κι επιμονή και με τη θέληση που έχουμε μπορούμε να καταφέρουμε ότι θέλουμε, αρκεί να το πιστέψουμε και να το προσπαθήσουμε», τόνισε η κ. Καρακάση.

Η κ. Καρακάση γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη και αποφοίτησε με Άριστα από το Ζωγράφειο. Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου ολοκλήρωσε και την ειδικότητά της. Σήμερα, εργάζεται ως Γενική Χειρουργός στην Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, διαθέτοντας εμπειρία σε μεταμοσχεύσεις ήπατος και νεφρού ενώ παράλληλα, είναι Υποψήφια Διδακτόρισσα του Αριστοτελείου, μελετώντας την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως η τρισδιάστατη απεικόνιση (LIDAR), στη χειρουργική.