Ιωάννινα: Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ιωαννίνων

«Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 30/01/2026 στις 18:00 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ιωαννίνων o (επ.) ABDULAHI ABDIFITAH(ον) 14 ετών, σομαλικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο».

Εξαφάνιση Ιωάννινα

