Η απάντηση της ΣΤΑ.ΣΥ. για τον σταθμό “Μοναστηράκι” και τα δημοσιεύματα που μιλούν για πρόβλημα στατικότητας

Διευκρινίσεις-απαντήσεις για τον σταθμό της Γραμμής 1 «Μοναστηράκι» δίνει, με ανακοίνωσή της, η διοίκηση ΣΤΑΣΥ, με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο που κάνουν λόγο για «σοβαρό πρόβλημα στατικότητας».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ έχει ως εξής:

«Ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό “Μοναστηράκι” εμφανίζει διαχρονικά συνεχείς φθορές στην τοιχοποιία και το μεταλλικό στέγαστρο, λόγω παλαιότητας (τέλη του 19ου αιώνα) και υγρασίας, που δημιουργεί η εισροή υδάτων από το επίπεδο της πλατείας. Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου ενισχύθηκε το 2000, κατά την κατασκευή του σταθμού της Γραμμής 3 του Μετρό.