Γυψοσανίδα έπεσε από διαμέρισμα και τραυμάτισε γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας

Μια 70χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι σε ατύχημα στο κέντρο της Αθήνας, όταν γυψοσανίδα έπεσε από σπίτι 2ου ορόφου στην Ερμού στο οποίο γίνονταν εργασίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το ατύχημα, τη στιγμή που έπεσε η γυψοσανίδα η 70χρονη γυναίκα περνούσε από το σημείο, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, για την υπόθεση, η αστυνομία προσήγαγε έναν 51χρονο εργάτη αλβανικής υπηκοότητας.