ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΣΕΕ: Υπεγράφη η πρώτη κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στις βιομηχανίες ζαχαρωδών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Υπεγράφη σήμερα η πρώτη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους στις βιομηχανίες ζαχαρωδών στην οποία περιλαμβάνονται 2.000 επιχειρήσεις και περίπου 23.000 εργαζόμενοι, όπως γνωστοποίησε η ΓΣΕΕ.

Την εν λόγω συλλογική σύμβαση υπέγραψαν από την πλευρά των εργαζομένων η ΠΟΕΕΤ, συνεπικουρούμενη από την ΓΣΕΕ, και από την πλευρά των εργοδοτών η ΕΒΒΖΕ και ο ΣΕΒ.

«Με την υπογραφή της ΣΣΕ των εργαζομένων στα ζαχαρώδη ανοίγει ένας νέος κύκλος κλαδικών συμβάσεων που επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους στον κάθε κλάδο» αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, η τριετής κλαδική συλλογική σύμβαση προβλέπει σωρευτικά αυξήσεις άνω του 20% έως και τον Δεκέμβριο του 2028, τη διατήρηση των επιδομάτων που προβλέπει η εργατική νομοθεσία καθώς και προσαύξηση 20% για τους εργαζόμενους που απασχολούνται ως αρχιτεχνίτες στον κλάδο.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο εντός των επόμενων εβδομάδων «μεγάλοι κλάδοι (π.χ. επισιτισμός, βιομηχανίες μετάλλου κ.ά.) θα βρεθούν μετά από πολλά χρόνια με ΣΣΕ, καθώς με την επικουρία της ΓΣΕΕ καθίστανται υποχρεωτικές και θα καλύπτουν χιλιάδες εργαζόμενους, οι λαλίστατοι αρνητές των πάντων θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στους εργαζόμενους που με περίσσιο θράσος προσπάθησαν να εξαπατήσουν, υποβαθμίζοντας την αξία του κοινωνικού διαλόγου και κυρίως της κοινωνικής συμφωνίας, η οποία βοηθά στην αποκατάσταση του συλλογικού εργατικού δικαίου το οποίο είχε κατακρημνισθεί με τους μνημονιακούς νόμους».


ΓΣΕΕ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

