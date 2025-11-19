MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φωτιά σε καφετέρια στην Καισαριανή – Βρέθηκε εμπρηστικός μηχανισμός

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11) σε καφετέρια στην περιοχή της Καισαριανής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4:30 τα ξημερώματα και σύμφωνα με το protothema.gr, οι αστυνομικοί βρήκαν τρία φιαλίδια κατεστραμμένα και ρολό εμποτισμένο με εύφλεκτο υλικό.

Την πυροσβεστική ειδοποίησαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου οι φλόγες να μην επεκταθούν σε παρακείμενα κτήρια.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα της Πυροσβεστικής και περιόρισαν τις φλόγες πριν επεκταθούν σε παρακείμενα κτήρια.

Καισαριανή Καφετέρια Φωτιά

