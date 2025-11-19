Φωτιά σε καφετέρια στην Καισαριανή – Βρέθηκε εμπρηστικός μηχανισμός

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11) σε καφετέρια στην περιοχή της Καισαριανής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4:30 τα ξημερώματα και σύμφωνα με το protothema.gr, οι αστυνομικοί βρήκαν τρία φιαλίδια κατεστραμμένα και ρολό εμποτισμένο με εύφλεκτο υλικό.

Την πυροσβεστική ειδοποίησαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου οι φλόγες να μην επεκταθούν σε παρακείμενα κτήρια.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα της Πυροσβεστικής και περιόρισαν τις φλόγες πριν επεκταθούν σε παρακείμενα κτήρια.