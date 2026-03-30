Φωταγώγηση του Λευκού Πύργου και τον “Ομπρελών” του Ζογγολόπουλου για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, στις 2 Απριλίου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών – Ειδικών Παιδαγωγών, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, προχωρά σε μια συμβολική δράση ευαισθητοποίησης του κοινού.

Ο Λευκός Πύργος, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της πόλης, θα φωταγωγηθεί, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, κατανόησης και υποστήριξης των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και των οικογενειών τους.

Παράλληλα, θα φωταγωγηθούν συμβολικά και οι «Ομπρέλες» στην παραλία της πόλης, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ζογγολόπουλου, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας το μήνυμα της αποδοχής, της κατανόησης και της συμπερίληψης των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των διεθνών δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τον αυτισμό, προάγοντας την ισότητα, τη συμπερίληψη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την πολύτιμη συμβολή και υποστήριξή του στην υλοποίηση της δράσης, καθώς και προς την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία της πόλης για την έγκριση και τη συνεργασία.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών καλεί τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να στηρίξουν τη δράση και να συμβάλουν ενεργά στη διάδοση του μηνύματος.