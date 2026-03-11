Επίθεση Καρυστιανού στην κυβέρνηση για τo Athens Alitheia Forum: Θέλουν μια κοινωνία σε καταστολή

Επίθεση στην κυβέρνηση για τη διοργάνωση της εκδήλωσης σχετικά με την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων εξαπολύει η Μαρία Καρυστιανού.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζει την εκδήλωση Athens Alitheia Forum «προκλητική φιέστα» που –όπως υποστηρίζει– κοστίζει 180.000 ευρώ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομικές πιέσεις και διεθνή αβεβαιότητα λόγω του πολέμου.

Η Μαρία Καρυστιανού στρέφεται προσωπικά κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «υποκρισία» και για προσπάθεια χειραγώγησης της δημόσιας συζήτησης, ενώ καλεί δημοσιογράφους και πολίτες να αντιδράσουν υπερασπιζόμενοι –όπως αναφέρει– το δικαίωμα στην ελεύθερη σκέψη και ενημέρωση.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Φτάνει πια ο εμπαιγμός. Φτάνει η συστηματική απαξίωση της νοημοσύνης μας. Ως εδώ!!!

Σε μια κρίσιμη στιγμή όπου όλοι εμείς απειλούμαστε με νέο κύμα ακρίβειας, που βρισκόμαστε σε αγωνία λόγω του μαινόμενου πολέμου, η Νέα Δημοκρατία με πρωτεργάτη τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Παύλο Μαρινάκη σπαταλούν 180.000€ που δεν μας περισσεύουν, για να στήσουν μια προκλητική φιέστα. Μια γιορτή για τα fake news!

Η απόλυτη υποκρισία: εκείνοι που μετέτρεψαν το ψέμα σε κυβερνητική τέχνη, εκείνοι που επιχειρούν καθημερινά να ναρκώσουν την κρίση μας για να μην βλέπουμε τη σήψη των σκανδάλων τους, έρχονται τώρα να μας παραδώσουν μαθήματα αλήθειας.

Δεν πρόκειται απλώς για αλαζονεία. Είναι μια απέλπιδα προσπάθεια να βάλουν ταφόπλακα στην ελεύθερη σκέψη, να φιμώσουν κάθε υγιή φωνή που αρνείται να ευθυγραμμιστεί με το αφήγημά τους.

Θέλουν μια κοινωνία σε καταστολή. Θέλουν πολίτες που δεν θα ρωτούν, που δεν θα αμφισβητούν, που θα δέχονται το σκοτάδι ως κανονικότητα. Όμως η αλήθεια, δεν είναι κάτι που «κατασκευάζεται» σε συνέδρια και επικοινωνιακά επιτελεία. Η αλήθεια αναπνέει εκεί έξω, στις φωνές των ανθρώπων που δεν φοβούνται.

Περιμένουμε από τους έντιμους λειτουργούς του κλάδου της ενημέρωσης και, κυρίως, από τον κάθε σκεπτόμενο πολίτη, να σταθούν ανάχωμα σε αυτόν τον δόλιο σχεδιασμό. Έχουμε χρέος να διασώσουμε το τελευταίο οχυρό της δημοκρατίας μας: το δικαίωμά μας να μιλάμε, να γνωρίζουμε και να απαιτούμε το δίκαιο.

Το φως πάντα θα τρομάζει εκείνους που έμαθαν να ζουν στο σκοτάδι».