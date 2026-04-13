Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Πάσχα – Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και δρόμους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με τα λιμάνια της Αττικής να δέχονται αυξημένο όγκο ταξιδιωτών από τα νησιά και την κίνηση στις εθνικές οδούς να ενισχύεται σταδιακά.

Ήδη από το βράδυ της Κυριακής ξεκίνησε η επιστροφή, ενώ σήμερα αναμένεται μεγάλη συγκέντρωση οχημάτων, κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφεται αυξημένη κίνηση, με τις αφίξεις να φτάνουν τα 14-16 δρομολόγια από το Αιγαίο και 34 από τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Αντίστοιχα, στη Ραφήνα αναμένονται 15 δρομολόγια, ενώ στο Λαύριο 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες.

Για χιλιάδες πολίτες που εκμεταλλεύτηκαν τις ημέρες του Πάσχα για μια σύντομη απόδραση, η επιστροφή σηματοδοτεί το τέλος των διακοπών, καθώς από την Τρίτη επανέρχονται στις επαγγελματικές και καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Η κίνηση στους δρόμους αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, Τρίτη, ενώ ήδη από χθες το βράδυ παρατηρήθηκε αυξημένη πυκνότητα οχημάτων στα διόδια της Ελευσίνας. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΡΤ, από τις 3 Απριλίου έως και το Μεγάλο Σάββατο, συνολικά 664.962 οχήματα πέρασαν από τα διόδια των Αφιδνών και της Ελευσίνας, με περίπου 490.000 να έχουν εγκαταλείψει το λεκανοπέδιο κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, με κορύφωση τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή.

