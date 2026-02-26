MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένταση σε μάθημα στο Πάντειο: Παρέμβαση φοιτητικής ομάδας του Ρουβίκωνα

|
THESTIVAL TEAM

Ένταση σημειώθηκε σε αμφιθέατρο του Πάντειο Πανεπιστήμιο, όταν φοιτητική ομάδα του Ρουβίκωνα πραγματοποίησε παρέμβαση με αφορμή τη διοργάνωση σεμιναρίου από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ), με τίτλο «Ο πόλεμος στον σύγχρονο κόσμο: Στρατηγική, οπλικά συστήματα και τακτικές», το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί από τις 2 έως τις 30 Μαρτίου.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε ο διευθυντής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΔΙΣ, καθηγητής Κώστας Υφαντής.

Σε ανακοίνωσή της, η Φοιτητική Ομάδα Ρουβίκωνα ασκεί έντονη κριτική στο ΙΔΙΣ και στη θεματολογία του σεμιναρίου, κάνοντας λόγο για «πολεμικό σεμινάριο» και κατηγορώντας το Ινστιτούτο για φιλονατοϊκό και φιλοϊσραηλινό προσανατολισμό.

Στην ίδια ανακοίνωση, η ομάδα συνδέει τη διοργάνωση του σεμιναρίου με τη διεθνή συγκυρία, αναφερόμενη στον πόλεμο στη Γάζα, στην κυβέρνηση του Ισραήλ υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και στη στάση των ΗΠΑ. Παράλληλα, επικρίνει δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας περί «νοοτροπίας αυτοθυσίας» των νέων.

Η φοιτητική ομάδα υποστηρίζει ότι το ΙΔΙΣ διατηρεί στενούς δεσμούς με το ΝΑΤΟ, με την Αμερικανική Πρεσβεία και με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree), κάνοντας λόγο για συνεργασίες που, όπως αναφέρει, προωθούν την ευρωατλαντική συμμαχία. Επίσης, γίνεται αναφορά σε μνημόνιο συνεργασίας με το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Η ανακοίνωση καταλήγει με αίτημα την άμεση ακύρωση του σεμιναρίου και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, τονίζοντας ότι «η επιστήμη και η έρευνα δεν πρέπει να θυσιάζονται για πολεμικούς σκοπούς».

Η απάντηση Υφαντή: «Θα υπερασπιστώ την ακαδημαϊκή ελευθερία»

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Κώστας Υφαντής, σε δημόσια τοποθέτησή του, έκανε λόγο για απόπειρα εκφοβισμού μέσα σε γεμάτο αμφιθέατρο, κατά τη διάρκεια μαθήματος του Α’ έτους του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Χαρακτήρισε τα μέλη της ομάδας «νταήδες» και «καρικατούρες επαναστατών», υποστηρίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει παρεμβάσεις που, όπως ανέφερε, θίγουν την ακαδημαϊκή ελευθερία και το πανεπιστημιακό άσυλο.

«Την ακαδημαϊκή ελευθερία και το πανεπιστημιακό άσυλο θα τα υπερασπιστώ με όλες μου τις δυνάμεις απέναντι σε κάθε είδους τάγματα εφόδου με οποιοδήποτε προσωπικό κόστος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, το μάθημα πραγματοποιήθηκε κανονικά, ευχαριστώντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τη στάση τους.

