ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Δημοσία δαπάνη η κηδεία της σπουδαίας βυζαντινολόγου – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Με τιμές που αρμόζουν στην προσφορά και το διεθνές κύρος της, η Ελλάδα αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 99 ετών.

Η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, έπειτα από κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Πολιτισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 13:00, στον Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών, ενώ θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα, προκειμένου πολίτες, εκπρόσωποι της πολιτείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας να αποτίσουν φόρο τιμής στη σπουδαία επιστήμονα.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές των βυζαντινών σπουδών διεθνώς, με πολυετή ακαδημαϊκή πορεία και καθοριστική συμβολή στην προβολή της ελληνικής επιστημονικής σκέψης στο εξωτερικό. Το έργο και η παρακαταθήκη της άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστοριογραφία και στην πανεπιστημιακή έρευνα.

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ

