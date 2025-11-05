MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έκλεψαν τις βρύσες από δημοτικό σχολείο στο Μενίδι, έκπληκτοι οι δάσκαλοι και οι μαθητές – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αντιμέτωποι με ένα απροσδόκητο θέαμα βρέθηκαν οι πριν από λίγες ημέρες μαθητές και δάσκαλοι σε σχολείο στο Μενίδι και συγκεκριμένα, στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, καθώς διαπίστωσαν ότι έλειπαν… οι βρύσες από εκεί που πίνουν νερό τα παιδιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνολικά είχαν εξαφανιστεί 6 βρύσες οι οποίες, είχαν τοποθετηθεί μερικές ημέρες νωρίτερα στο σχολείο του Μενιδίου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων με χρήματα των οποίων είχαν τοποθετηθεί οι βρύσες.

Μενίδι

