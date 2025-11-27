Έφτασε στο Ηράκλειο η σορός του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο – Δείτε εικόνες

Στο Ηράκλειο έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης η σορός του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, του επαγγελματία οπλίτη που σκοτώθηκε χθες μετά από έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου, της Ρόδου.

Το C-130 που μετέφερε τη σορό του αδικοχαμένου Ραφαήλ, προσγειώθηκε στο Ηράκλειο, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όπως αναφέρει το creta24.gr.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας του 19χρονου που συνόδευσε τη σορό του γιου του.

Αύριο η κηδεία του 19χρονου

Πένθος έχει σκεπάσει το Τυμπάκι, όπου αύριο συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον Ραφαήλ, που έφυγε πρόωρα και με τόσο τραγικό τρόπο από τη ζωή.

Η κηδεία του αδικοχαμένου στρατιώτη θα γίνει αύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου.

«Ελπίζουμε να μην είναι εγκληματική ενέργεια»

To πρωί της Πέμπτης, ο πατέρας του άτυχου νεαρού, ειδική επιτροπή πυροτεχνουργών από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, καθώς και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Γιάννης Τσιάμπας, βρέθηκαν στο πεδίο βολής στη Ρόδο, όπου πραγματοποιήθηκε αυτοψία αλλά και αναπαράσταση του τραγικού δυστυχήματος, που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26/11.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Κοκοσάλης, η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, ενώ από πλευράς της οικογένειας έχουν υποβληθεί γραπτά αιτήματα, προκειμένου να διερευνηθούν συγκεκριμένες συνθήκες αλλά και να γίνει λήψη γενετικού υλικού από το σύνολο του κιβωτίου που βρίσκονταν μέσα οι χειροβομβίδες, από το κομμάτι κελύφους της χειροβομβίδας που έχει απομείνει και από τα κελύφη των υπόλοιπων χειροβομβίδων.

«Διέρρευσε ένα σενάριο ότι με το που αποσφραγίστηκε το κιβώτιο μεταφοράς χειροβομβίδων εξερράγη η χειροβομβίδα. Αυτό αν είχε συμβεί, ενδεχομένως να είχε εκραγεί ολόκληρη η Ρόδος», σημείωσε ο κ. Κοκοσάλης.