Δημοσκόπηση: Ένας στους δύο δεν θα ταξιδέψει το Πάσχα λόγω ακρίβειας – 8 στους 10 κρίνουν ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης

Η οικονομική πίεση είναι πλέον εμφανής σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, όπως αποκαλύπτει η νέα δημοσκόπηση της Alco που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ενώ τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας φαίνεται να μην επαρκούν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 55% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι θα περιορίσει τις φετινές του δαπάνες σε σύγκριση με πέρυσι, λόγω της μείωσης της αγοραστικής του δύναμης, ενώ το 56% αναφέρει πως δεν σκοπεύει να ταξιδέψει το Πάσχα, εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών.

Το 85% θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα για την ακρίβεια

Όσον αφορά στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το 85% τα θεωρεί ανεπαρκή.

Πιο αυστηρά κριτήρια στη χορήγηση ασύλου

Στην έρευνα της Alco τέθηκε το ερώτημα της μεταναστευτικής πολιτικής, με το 71% να δηλώνει ότι απαιτούνται πιο αυστηρά κριτήρια για τη χορήγηση ασύλου.

