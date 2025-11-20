MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Μου πήραν τις πινακίδες στο Κολωνάκι, είπε στους αστυνομικούς που τη σταμάτησαν για έλεγχο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στη Βουλιαγμένη, έπειτα από σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η γνωστή ηθοποιός, αντιμετώπισε τον τροχονομικό έλεγχο με συνεργάσιμη στάση, χωρίς να δείξει διάθεση αντίδρασης ή έντασης, όπως έχει παρατηρηθεί σε άλλες περιπτώσεις επωνύμων. Παρά την ελαφριά σύγχυσή της, μιλούσε ήρεμα στους αστυνομικούς και έδωσε εξηγήσεις για την κατάσταση του οχήματός της.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, η Ματσούκα φέρεται να είπε: «Μου πήραν τις πινακίδες στο Κολωνάκι», αναφερόμενη στο περιστατικό όπου η Τροχαία είχε αφαιρέσει τις πινακίδες λίγες ημέρες πριν, στις 16 Νοεμβρίου. Αντίστοιχα, το δίπλωμα οδήγησης είχε αφαιρεθεί νωρίτερα, στις 10 Οκτωβρίου, γεγονός που επίσης προέκυψε από τον έλεγχο.

Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες

Το συμβάν σημειώθηκε στις 23:40, στην οδό Αθηνάς στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της οδού Δανάης. Το όχημα της ηθοποιού εντοπίστηκε να κινείται με 97 χλμ/ώρα, ενώ το επιτρεπόμενο όριο στο σημείο είναι 50 χλμ/ώρα.

Η υπέρβαση των 47 χλμ/ώρα, σε συνδυασμό με την απουσία διπλώματος και πινακίδων, οδήγησε τους αστυνομικούς στην απόφαση να προχωρήσουν σε λεπτομερή τροχονομικό έλεγχο.

Ακολούθησε αλκοτέστ, από το οποίο προέκυψαν τιμές 0,42 mg/l και 0,38 mg/l στη δεύτερη μέτρηση, επίπεδα σαφώς αυξημένα σε σχέση με το νόμιμο όριο των 0,25 mg/l για τον εκπνεόμενο αέρα.

Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η Ματσούκα παρέμεινε ήρεμη και συνεργάσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ δεν προκλήθηκε οποιοδήποτε επεισόδιο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, η ηθοποιός οδηγήθηκε στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Δήμητρα Ματσούκα

