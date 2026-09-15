Δικηγόρος Κασιδιάρη: Ο πελάτης μου μιλάει ήδη με ανεξάρτητους βουλευτές από τους “Σπαρτιάτες” και τη “Νίκη”

Αποφυλακίζεται σήμερα, ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Η συνήγορος υπεράσπισης του, κα. Πανταζή, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες επί της φημολογίας ότι ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και πρώην βουλευτής, θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027.

Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι «ο κ. Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, ωστόσο μπορεί να «κατέβει» με άλλη πολιτικό σχηματισμό», ενώ διευκρίνισε «αναφέρομαι σε υφιστάμενη, μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές -όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα. Ο κ. Κασιδιάρης, διευκρίνισε η κα. Πανταζή, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ανεξάρτητους από τη Ν.Δ., ούτε έχει ή θα έχει καμία σχέση με το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά υπάρχουν επαφές με το κόμμα της Νίκης, ενώ σίγουρα απευθύνεται και στους ψηφοφόρους της κας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου.»

«Ο κ. Κασιδιάρης», δηλώνει η συνήγορος υπεράσπισης του, «παρά τα 7 χρόνια άδικης φυλάκισης παραμένει δημοσκοπικά σταθερός άνω του 7%, με 8% . Θα είναι υποκριτικό να μη θεωρείται ηγετική πολιτική φυσιογνωμία, ωστόσο τον Άρειο Πάγο τον ενδιαφέρει περισσότερο η κρυφή ηγεσία αλλά η περίπτωση του δεν είναι τέτοια. Οι άνθρωποι με τον οποίους θα συνεργαστεί θα είναι ομοϊδεάτες, θα ανήκουν στη συντηρητική δεξιά και ακροδεξιά με κυρίαρχα θέματα την ακρίβεια και το μεταναστευτικό»

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