MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικηγόρος επιχειρηματία για Σπύρο Μαρτίκα: Δάνειζε χρήματα στον πελάτη μου με τοκογλυφικό επιτόκιο 80%

|
THESTIVAL TEAM

Ο δικηγόρος του φερόμενου ως αρχηγού στην υπόθεση του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις, υποστήριξε ότι οι καταγγέλλοντες μεταξύ των οποίων και ο Σπύρος Μαρτίκας έδιναν χρήματα στον πελάτη του με στόχο την τοκογλυφία και γνώριζαν το ρίσκο του τζόγου.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του στο Mega, ο συνήγορος του αρχηγού υποστήριξε πως ο πελάτης του, ο οποίος είναι εθισμένος στον τζόγο επί 40 χρόνια και αυτό είναι «γνωστό και στο Λουτράκι», δεν παγίδευε τους επενδυτές, αλλά εκείνοι επέλεγαν να ρισκάρουν.

Ο δικηγόρος εξήγησε τη λογική των υψηλών αποδόσεων: «Έβλεπαν την πολυτελή ζωή που έκανε, έβλεπαν τα χρήματα που κέρδιζε και με όφελος ένα υπέρογκο τοκογλυφικό επιτόκιο της τάξεως του 80% το μήνα, 15 με 20% την εβδομάδα του έδιναν τα λεφτά τους».

Για την περίπτωση Μαρτίκα, ανέφερε συγκεκριμένα στοιχεία που υποδηλώνουν κέρδος και εμπιστοσύνη στο ρίσκο:

«Ο πελάτης μου πήρε από τον κύριο Μαρτίκα 25.000 και γύρισε 35.000. Σε δέκα μέρες του έδωσε 10.000 κέρδος. Του ξαναέδωσε τις 35 χιλιάδες και πήρε 50.000. Ο κύριος Μαρτίκας ωφελήθηκε από τον εντολέα μου 25.000 €. Δηλαδή 100% των χρημάτων μέσα σε ένα μήνα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δηλαδή έχουμε ένα θύμα ο οποίος λέει “Αλεκάκι μου σε ευχαριστώ για τις 5.000 σε 3 μέρες”».

Επιχειρηματίας Σπύρος Μαρτίκας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Λένα Ζευγαρά: Δεν υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή, νιώθω ευλογημένη για αυτή μου την επιλογή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης: Την Πέμπτη το νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή – Στα Βορίζια είναι μαφιόζοι, δεν είναι εγκλήματα τιμής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Με βασικό τον Ανδρέα Τεττέη η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για τον αγώνα με τη Λευκορωσία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ο Χρήστος Τζόλης στο στόχαστρο των Τότεναμ, Άστον Βίλα και Ντόρτμουντ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Πηγές ΥΠΑΑΤ: Εξαιτίας των ελέγχων της Κομισιόν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Επίθεση με μαχαίρι στην Δυτική Όχθη – Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες