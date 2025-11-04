MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαδηλωτές πέταξαν μπογιές σε λεωφορεία με Ισραηλινούς τουρίστες στη Σούδα – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οργανώσεις της αριστεράς στο λιμάνι της Σούδας αντιδρώντας στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες.

Στην είσοδο του λιμανιού είχαν παραταχθεί από το πρωί αστυνομικές δυνάμεις που απέτρεψαν στους διαδηλωτές να μπουν στον χώρο.

Την ώρα που έβγαιναν τα λεωφορεία με τους τουρίστες, κάποιοι από τους διαδηλωτές πέταξαν μπογιές στα οχήματα με τους αστυνομικούς να τους απωθούν κάνοντας ρίψη βομβίδων κρότου λάμψης.

Σύμφωνα με το flashnews.gr οι διαδηλωτές θα συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους στις 12:00 στο συντριβάνι στο παλιό λιμάνι των Χανίων.

Ισραηλινοί Σούδα συγκέντρωση διαμαρτυρίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Ένταση και υψηλοί τόνοι στην τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Συμφωνία 38 δισ. δολαρίων της OpenAΙ με την Amazon για πρόσβαση στο cloud

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 18 ώρες πριν

Εγκαινιάστηκε το τέταρτο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του δήμου Νεάπολης – Συκεών

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μου τη σπάνε όλες αυτές οι μικρούλες, που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα Τούνη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι πρώτες πληρωμές

ΑΠΟΨΕΙΣ 21 ώρες πριν

Ανεκτικοί στη βεντέτα, δυσανεκτικοί στο δεντρολίβανο. Ως πότε;