ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χανιά: Ξεκινούν οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων – “Κόβουν στα δύο” τον ΒΟΑΚ

|
THESTIVAL TEAM

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι του νομού Χανίων αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει πλήξει τον κλάδο τους.

Η Γενική Συνέλευση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου αποφάσισε απεργιακές κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας, ξεκινώντας από αύριο Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.


Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Γιάννης Βερυκάκης, δήλωσε στο zarpanews.gr ότι θα γίνει μπλόκο στον ΒΟΑΚ στο ύψος Νεροκούρου, όπου θα κλείσουν επ’ αόριστον και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από/προς κόμβο Μουρνιών και Σούδας.

Ο αποκλεισμός θα επιτρέπει τη διέλευση μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η προσυγκέντρωση έχει οριστεί για αύριο στις 12:00 στη γέφυρα Μουρνιών και στη συνέχεια με τα αγροτικά τους οχήματα θα αποκλείσουν τον ΒΟΑΚ.

Ο κ. Βερυκάκης τόνισε ότι «Δεν μιλάμε απλά για την καταστροφή των κτηνοτρόφων αλλά το απόλυτο φαλίρισμα, τον αφανισμό του κλάδου», εξηγώντας πως οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα την ώρα που έχουν κοπεί όλες οι ενισχύσεις, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος αναφέρει τα εξής αιτήματα:
1) Οι ενισχύσεις να καταβάλλονται με βάση την παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.

2) Αποζημίωση για το De minimis ανά κεφαλή ζώου για το lockdown της πανώλης. Όποιος δεν έχει κόψει γάλα δεν το δικαιούται.

3) Εκπροσώπηση από κτηνοτρόφο στη διαμόρφωση της νέας Κ.Α.Π.

4) Άνοιγμα συστήματος για αντιρρήσεις δασικών.

5) Έγκαιρα η προκαταβολή βασικής ενίσχυσης μέχρι 30/10/2025, το αργότερο, γιατί τίθεται θέμα επιβίωσης.

6) Ενδελεχής εντατικός έλεγχος στα ζώα και τις ζωοτροφές για την πανώλη και την ευλογιά.

7) «Αμάλθεια» αποζημίωση για τις ζωοτροφές εξαιτίας του Ουκρανικού Πολέμου.

8) Η ανακοίνωση του υπουργού ότι το πρόγραμμα των Βιολογικών δεν θα ανοίξει.

Χανιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

