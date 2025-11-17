MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτοκίνητο παρέσυρε μια 68χρονη στο Ηράκλειο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/11), στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, γύρω στις 6 το απόγευμα αυτοκίνητο παρέσυρε μια 68χρονη γυναίκα στην οδό Ηλιάδος και Θέτιδος τραυματίζοντάς την ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και την μετέφερε στο νοσοκομείο.

Διαβάστε μας στο Google News

