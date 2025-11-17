Αυτοκίνητο παρέσυρε μια 68χρονη στο Ηράκλειο

Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/11), στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, γύρω στις 6 το απόγευμα αυτοκίνητο παρέσυρε μια 68χρονη γυναίκα στην οδό Ηλιάδος και Θέτιδος τραυματίζοντάς την ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και την μετέφερε στο νοσοκομείο.