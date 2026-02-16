MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας – Η ανακοίνωση του Σωματείο Εργαζομένων

|
THESTIVAL TEAM

Ένα ακόμη περιστατικό βίας σε βάρος υγειονομικού προσωπικού έρχεται να υπενθυμίσει τις σοβαρές προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, και συγκεκριμένα στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, σημειώθηκε επίθεση σε νοσηλεύτρια την ώρα της εργασίας της, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία και την άμεση αντίδραση του Σωματείου Εργαζομένων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας καταδικάζει απερίφραστα το σοβαρό περιστατικό φραστικής επίθεσης και χειροδικίας που σημειώθηκε την Παρασκευή 13/02/2023 στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, εις βάρος συναδέλφου νοσηλεύτριας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Συγκεκριμένα, γυναίκα αιμοκαθαρόμενη ασθενής προέβη σε απρόκλητη λεκτική επίθεση με βαρείς χαρακτηρισμούς και υβριστικές εκφράσεις, ενώ προχώρησε και σε σωματική βία εις βάρος της συναδέλφου. Η νοσηλεύτρια, παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, επέδειξε υψηλό αίσθημα ευθύνης, ψυχραιμία και απόλυτο επαγγελματισμό, χωρίς να ανταποδώσει.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ΠΓΝΛ δέχεται συγχαρητήρια για την πρωτιά του σε επισκεψιμότητα και εξυπηρέτηση ασθενών και εξεταζομένων, επίτευγμα που οφείλεται αποκλειστικά στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των εργαζομένων, παρά τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού και την καθημερινή εργασιακή πίεση.

Οι εργαζόμενοι στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και συνολικά στο Νοσοκομείο προσφέρουν καθημερινά φροντίδα υψηλού επιπέδου με επαγγελματισμό, αυταπάρνηση και ανθρωπιά, αντιμετωπίζοντας τους ασθενείς ως μέλη της ευρύτερης οικογένειάς μας, με σεβασμό, κατανόηση και αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ανάγκες και την αξιοπρέπειά τους.

Η βία – λεκτική ή σωματική – δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή. Η ανοχή στη βία υπονομεύει την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας.

Το Σωματείο μας εκφράζει την πλήρη και αμέριστη στήριξή στη συνάδελφο μας. Δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη και θεσμική ενέργεια για την προστασία των εργαζομένων. Καλεί τη Διοίκηση να λάβει άμεσα ουσιαστικά μέτρα προστασίας του προσωπικού. Η ενίσχυση με επαρκές προσωπικό αποτελεί βασική προϋπόθεση για ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια των εργαζομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμες. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΑ».

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στην καρναβαλική παρέλαση – Μασκαράδες με ευφάνταστες στολές και τύμπανα – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Akylas: Ποιος είναι ο εκκεντρικός τραγουδιστής που θα πάει στη Eurovision φέτος, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το “Ferto”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο κατά την είσοδο στο λιμάνι του Πειραιά

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Γιώργος Καπουτζίδης: Αντέδρασε on camera με την ερώτηση – “Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Ντόρα Μπακογιάννη για Σία Κοσιώνη: Βελτιώνεται κάθε μέρα, αρρώστησε και ο εγγονός μου μαζί της

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Απολογείται σήμερα στην Κρήτη ο 37χρονος που σκότωσε με μαχαίρι 40χρονο για λόγους ερωτικής αντιζηλίας