Απόψε η τελετή έναρξης του 14ου Μύλου των Ξωτικών στα Τρίκαλα

Η μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων ξεκινά σήμερα στα Τρίκαλα με την τελετή έναρξης του 14ου Μύλου των Ξωτικών, η οποία φέτος φέρει τον τίτλο «Το παιδί που δεν μεγαλώνει ποτέ».

Η εκδήλωση, που θα ξεκινήσει στις 18:30, υπόσχεται ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό θέαμα γεμάτο εκπλήξεις για χιλιάδες επισκέπτες όλων των ηλικιών.

Η ιδέα και η σύλληψη της τελετής ανήκει στον Δημήτρη Αδάμη, ενώ στον ρόλο του Κάπτεν Χουκ θα εμφανιστεί ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με συναυλία των ONIRAMA, προσφέροντας μια μοναδική μουσική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Ο Μύλος των Ξωτικών υπόσχεται για άλλη μια χρονιά να μετατρέψει τα Τρίκαλα σε μια μαγική χριστουγεννιάτικη πολιτεία, γεμάτη χαρά, φως και γιορτινή ατμόσφαιρα.