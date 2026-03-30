Aνάπλαση ΔΕΘ: Έκκληση της Οργανωτικής Επιτροπής να γίνει αποδεκτό το αίτημα για δημοψήφισμα

Φωτογραφία: Intime
Έκκληση προς τον δήμο Θεσσαλονίκης να γίνει αποδεκτό το αίτημα των 23.214 πολιτών για τη διενέργεια δημοψηφίσματος σχετικά με την ανάπλαση της ΔΕΘ απηύθυνε η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος, σε συνέντευξη Τύπου ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, όπου θα συζητηθεί το θέμα, την Τετάρτη, 1η Απριλίου.

«Έχουμε μια φοβερή ευκαιρία για μαζική συμμετοχή στα δρώμενα της πόλης και ο δήμος την απορρίπτει. Τι φοβάται;», υπογράμμισε ο Νίκος Νικήσιανης, επικεφαλής της παράταξης «Πόλη Ανάποδα», υποστηρίζοντας πως «ο πυρήνας του θέματος δεν είναι νομικός αλλά πολιτικός».

Εξέφρασε την άποψη πως «στη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα έρθουμε μπροστά σε μία πρωτόγνωρη κατάσταση, σε απόρριψη του δημοψηφίσματος», προσθέτοντας, ωστόσο, πως «η υπόθεση της ΔΕΘ δεν θα κλείσει». Προανήγγειλε πως εάν καταψηφιστεί το θέμα η Οργανωτική Επιτροπή θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και προσφυγές. «Πιστεύουμε στο νόμιμο και δίκαιο του αιτήματος μας. Περιμένουμε να εμφανιστεί το σχέδιο του Υπερταμείου και τότε θα αλλάξουν πολλά πράγματα», ανέφερε ο κ. Νικήσιανης.

Παράλληλα, κλήθηκαν οι πολίτες που υπέγραψαν για τη μετατροπή της ΔΕΘ σε Μητροπολιτικό Πάρκο να παραστούν μαζικά στη συνεδρίαση ώστε «να υπερασπιστούν το αίτημά τους. Η διοίκηση να δει τα πρόσωπα που σκοπεύει να περιφρονήσει. Ακόμη και αν υπήρχε, από άλλη πλευρά, η επιλογή να διασαλευτεί η τάξη κατά τη συνεδρίαση, εμείς θα κάναμε οτιδήποτε μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Μας συμφέρει να ολοκληρωθεί αυτή η ψηφοφορία. Τη διοίκηση, από την άλλη, τη συμφέρει να την αποφύγει», είπε ο ίδιος.

Στη συνέντευξη Τύπου που έγινε στην αίθουσα Νερού του δημαρχιακού μεγάρου μίλησαν, επίσης, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος, Ελένη Ιωαννίδου, η δικηγόρος ‘Ελλη Μέλλιου και η δημοτική σύμβουλος Ρία Καλφακάκου, ενημερώνοντας για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Στο μεταξύ, η Διεύθυνση Μητρώου Πολιτών του δήμου Θεσσαλονίκης, με νέα εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρει πως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοποίησης των πολιτών, δηλαδή εάν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Όπως υποστηρίζεται, οι εκτυπώσεις των εγγράφων που παραδόθηκαν, συμπληρωματικά, από την Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος φέρουν ονοματεπώνυμο πολίτη και διεύθυνση IP, ωστόσο «η διεύθυνση IP δεν υποκαθιστά την υπογραφή, δεν αρκεί για να θεμελιώσει έγκυρη βούληση και, συνεπώς, καθίσταται αδύνατος ο περαιτέρω έλεγχος αυτών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Άγιον Όρος: Αυτοψία Κικίλια στους λιμένες των Μονών Μεγίστης Λαύρας και Ιβήρων

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Λατρευτική Εβδομάδα: Συναυλία στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας σήμερα από τα χορωδιακά σχήματα “Φωνές”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Η Αίγυπτος εξασφαλίζει εισαγωγές πετρελαίου από τη Λιβύη για να αντιμετωπίσει τις διακοπές των προμηθειών από το Κουβέιτ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 3 Απριλίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 56 λεπτά πριν

Χατζηδάκης: Πιο κοντά από ποτέ η Ελλάδα με την ομογένεια, χάρη στην επιστολική ψήφο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Το ράλι του πετρελαίου φέρνει νέα αύξηση στα καύσιμα – Αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2,10 ευρώ αυτή την εβδομάδα