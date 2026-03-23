Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κρατική αποζημίωση στις εταιρείες για να συγκρατηθεί το κόστος της εξόδου του Πάσχα

Παρέμβαση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω αποζημίωσης των υποχρεωτικών εκπτώσεων προς τις εταιρείες προβλέπει το τέταρτο μέτρο του πακέτου κατά της ενεργειακής κρίσης, με το οικονομικό επιτελείο να στοχεύει στον περιορισμό νέων αυξήσεων για το γενικό επιβατικό κοινό.

Σε αντίθεση με τα άλλα μέτρα, εδώ δεν προβλέπεται απευθείας ενίσχυση στον πολίτη αλλά κάλυψη μέρους του κόστους που ήδη «σηκώνουν» οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την παρουσίαση των μέτρων, οι εταιρείες παρέχουν υποχρεωτικές εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών, όπως φοιτητές, ανήλικα τέκνα και άτομα με αναπηρία, χωρίς το κόστος αυτό να αποζημιώνεται σήμερα. Με το νέο σχήμα, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το κόστος του μέτρου τοποθετείται στα 56 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να αφαιρέσει ένα μέρος της επιβάρυνσης από τις εταιρείες σε μια περίοδο αυξημένου κόστους καυσίμων, ώστε να περιοριστεί η μετακύλιση στις τιμές των εισιτηρίων του γενικού πληθυσμού. Με άλλα λόγια, δεν επιδοτεί το εισιτήριο οριζόντια, αλλά παρεμβαίνει στο υπόστρωμα του κόστους, εκεί όπου το σύστημα ήδη παράγει μια μη αποζημιούμενη δαπάνη για τον κλάδο.

Πρόκειται για επιλογή με σαφή πολιτική στόχευση, επειδή τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν μεγάλη ευαισθησία τόσο για τις νησιωτικές μετακινήσεις όσο και για την τουριστική περίοδο που ακολουθεί, αλλά και για την έξοδο του Πάσχα που πλησιάζει. Η λογική του μέτρου είναι πως το κράτος επιλέγει να χρηματοδοτήσει μια συγκεκριμένη υποχρέωση του κλάδου, με στόχο να κρατήσει χαμηλότερα τις τιμές στην αγορά.

