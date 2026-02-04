“Ακόμα τον περιμένω να έρθει στο σπίτι μας”: Συγκλονίζει η σύζυγος του 72χρονου που πέθανε μετά από άγρια ληστεία στα Μέγαρα

Με τα γεγονότα εκείνης της νύχτας να παραμένουν ανεξίτηλα και τον φόβο να κυριαρχεί ακόμη στην καθημερινότητά της, η σύζυγος του 72χρονου ο οποίος άφησε την τελευταιά του πνοή μήνες αφού έπεσε θύμα άγριας ληστείας στα Μέγαρα, μιλά στο protothema.gr, περιγράφοντας τη ζωή της μετά τον βίαιο θάνατό του.

«Ακόμα περιμένω τον άντρα μου να έρθει στο σπίτι μας…» λέει συγκινημένη στο protothema.gr η σύζυγος του 72χρονου και συνεχίζει: «Μακάρι να τον βρήκαν τον δράστη γιατί υπέφερε στα χέρια του και πέθανε ο άνθρωπος. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, ακόμα» τονίζει.

«Φοβάμαι πολύ ακόμα, ζω με το φόβο γιατί εκείνη την περίοδο που λήστεψαν το σπίτι μας και τον άντρα μου, πέθαναν στα χέρια των δραστών και άλλοι άνθρωποι. Έμπαιναν στα σπίτια, λήστευαν, σκότωναν κι έφευγαν… Εδώ στα Μέγαρα είναι επικίνδυνα τα πράγματα, δεν είμαστε μόνο εμείς που υποφέραμε… Δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω πολύ για αυτά που αντίκρισα τότε, ο άνθρωπός μου έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς με βίαιο τρόπο» είπε στο protothema.gr η γυναίκα του 72χρονου.

Τι είχε πει τότε στους δημοσιογράφους

«Τον βρήκα αναίσθητο με πολλά τραύματα, πρησμένο πρόσωπο και με μαχαιριές στο λαιμό» έλεγε σοκαρισμένη στους δημοσιογράφους η γυναίκα του 72 χρόνου, όταν είχε γίνει το συμβάν και είχε βρει τον άντρα της αιμόφυρτο.

«Δεν ήμουν στο σπίτι, τα έχασα, με έπιασε τρέμουλο και πήγα να λιποθυμήσω. Δεν τον ακούμπησα γιατί φοβόμουν μήπως του κάνω κακό. Δεν μπορούσα να το πιστέψω… Μακάρι να έπαιρναν τα λεφτά και να έφευγαν. Πήραν όλες τις οικονομίες που είχαμε στην άκρη και σακάτεψαν τον άντρα μου» έλεγε τότε η ηλικιωμένη γυναίκα.

Συνελήφθη 21χρονος Ρομά

Σημειώνεται ότι στην εξιχνίαση της άγριας ληστείας που είχε γίνει τον περασμένο Ιούνιο προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο άνδρας είχε εντοπιστεί από τη σύζυγό του στο υπνοδωμάτιο, αναίσθητος και αιμόφυρτος, με εμφανή τραύματα στον λαιμό από φαλτσέτα και από σίδερο στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου χειρουργήθηκε, και νοσηλεύθηκε στη ΜΕΘ για 51 ημέρες. Πήρε εξιτήριο στις 24 Οκτωβρίου 2025 και τρεις ημέρες μετά απεβίωσε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., δράστης του εγκλήματος είναι ένας 21χρονος Ρομά, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του. Όπως παραδέχθηκε κυνικά στους αστυνομικούς, εισέβαλε στο σπίτι του 72χρονου, τον χτύπησε (σε σημείο βασανισμού) και άρπαξε περίπου 5.000 ευρώ.