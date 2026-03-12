MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Agrotica: Αποχώρησαν οι αγρότες που διαμαρτύρονταν μέσα στη ΔΕΘ, έδωσαν πορτοκάλια σε αστυνομικούς – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Αποχώρησαν πριν από λίγο οι αγρότες που πραγματοποίησαν διαμαρτυρία εντός της ΔΕΘ, στο πλαίσιο της έκθεσης Agrotica που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες.

Οι αγρότες πραγματοποίησαν πορεία εντός της ΔΕΘ και επιχείρησαν να προσεγγίσουν την αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης, όπου θα τελούσε τα εγκαίνια της έκθεσης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, προκειμένου να συναντηθούν μαζί του.

Στο ύψος του Momus είχε στηθεί φραγμός από δυνάμεις των ΜΑΤ. Οι αγρότες ζήτησαν να τους επιτραπεί να περάσουν και να συναντήσουν τον κ. Τσιάρα, όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Για λίγη ώρα το κλίμα ήταν τεταμένο με τους αγρότες να επιμένουν να περάσουν και την ΕΛΑΣ να μην τους επιτρέπει. Μάλιστα έφεραν τρακτέρ και απομάκρυναν το κάγκελο μπροστά από τους αστυνομικούς, εκφράζοντας την πρόθεση τους να συναντήσουν τον κ. Τσιάρα.

Ακολούθησαν αντεγκλήσεις μεταξύ αγροτών και αστυνομικών όμως μετά από λίγο τα πνεύματα ηρέμησαν.

Τελικά οι αγρότες αποχώρησαν εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για το ότι δεν τους επετράπη να συναντηθούν με τον κ. Τσιάρα αλλά και για την αστυνομική παρουσία στη ΔΕΘ. Κατά την αποχώρηση τους, πρόσφεραν πορτοκάλια στους αστυνομικούς λέγοντας μάλιστα πως «είναι η τελευταία χρονιά που θα φάνε ελληνικά πορτοκάλια», λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας.

Λίγο αργότερα επιβιβάστηκαν σε τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και αποχώρησαν και από τη νότια πύλη της ΔΕΘ.

Agrotica Αγρότες ΕΛΑΣ

