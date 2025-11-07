Τσατραφύλλιας: Δύο ιταλικές κακοκαιρίες φέρνουν ισχυρές καταιγίδες – Οι επικίνδυνες περιοχές για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Δύσκολες αναμένονται οι επόμενες ημέρες, με τον καιρό να αγριεύει φέρνοντας βροχές και ισχυρές καταιγίδες.

Με ανάρτησή του για την επιδείνωση του καιρού, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα που θα χτυπήσουν τη χώρα και θα προκαλέσουν ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Η ΕΜΥ μάλιστα εξέδωσε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει, τα κύματα κακοκαιρίας θα είναι δύο. Φόβοι για πλημμύρες και κατολισθήσεις υπάρχουν σε ευάλωτες περιοχές και συγκεκριμένα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τις ακτές της Πελοποννήσου.

Στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκεται η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Δύο Ιταλικές κακοκαιρίες θα δώσουν έντονα φαινόμενα και στη χώρα μας… Καλημέρα!

Ένα βαρομετρικό χαμηλό από σήμερα το βράδυ μέχρι την Κυριακή και ένα δεύτερο από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη 11/11 και τα δύο από την Ιταλία, θα προκαλέσουν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές, βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου , η Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία και κυρίως οι παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου (δυτική και νότια).

Στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκεται η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν σήμερα τη νύχτα στα δυτικά και μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν στα βόρεια.

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν και θα κρατήσουν τη θερμοκρασία λίγο υψηλά , ενώ αυξημένοι θα είναι και οι δείκτες υγρασίας.

Βροχές θα έχουν οι περισσότερες περιοχές».