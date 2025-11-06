MENOY

Τσατραφύλλιας: Δυνατές βροχές και καταιγίδες από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα – Φόβοι για πλημμύρες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Βροχές και καταιγίδες είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από τα ξημερώματα του Σαββάτου και μέχρι τη Δευτέρα, καθώς ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα βροχερός ενώ οι μετεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για πλημμύρες σε ευάλωτες περιοχές.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του για τον καιρό, οι βροχές θα προέλθουν από δύο διαφορετικά βαρομετρικά, που έρχονται από την Ιταλία.

«Δύο οργανωμένα βαρομετρικά φέρνουν μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά» σημειώνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας και συνεχίζει: «Συννεφιές και διάσπαρτες βροχές θα επικρατήσουν το επόμενο διήμερο στη χώρα μας».

«Ωστόσο από τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή το πρωί, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα δώσει έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα», σημειώνει.

Συνεχίζει λέγοντας: «Στη συνέχεια ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό πάλι από την Ιταλία, Κυριακή και Δευτέρα θα δώσει πολλές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα».

«Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες αυτές τις ημέρες, με εντάσεις στα 6-7 μποφόρ οι οποίοι θα κουβαλήσουν και λίγη σκόνη στις νοτιότερες περιοχές. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά», προσθέτει.

Καταλήγει λέγοντας πως «στη δυτική Ελλάδα επειδή θα βρέχει για αρκετές ώρες τα εδάφη θα υπερκορεστούν επομένως δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια στις ευάλωτες περιοχές», ενώ όπως λέει χωρίς προβλήματα θα διεξαχθεί ο Μαραθώνιος την Κυριακή 9/11.

Γιώργος Τσατραφύλλιας Κακοκαιρία

