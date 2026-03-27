Προειδοποίηση Καλλιάνου για πιθανή “μετεωρολογική βόμβα” Τρίτη και Τετάρτη – Βροχές, ισχυροί άνεμοι και χιόνια

Άστατο και… χειμωνιάτικο καιρό περιμένουν οι μετεωρολόγοι, με τον Γιάννη Καλλιάνο να προειδοποιεί μάλιστα για την πιθανότητα σχηματισμού «μετεωρολογικής βόμβας» την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη.

Ο μετεωρολόγος του Mega προβλέπει βροχές, αλλά χωρίς μεγάλη ένταση τις επόμενες ώρες, ωστόσο όπως λέει αναμένεται νέα ισχυρή κακοκαιρία από την Τρίτη.

Σύμφωνα με ανάρτησή του, σημειώνει πως ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση τη Δευτέρα, αλλά από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση που δεν αποκλείεται να προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ η νέα κακοκαιρία δεν αποκλείεται να φέρει τα χαρακτηριστικά «μετεωρολογικής βόμβας».

Η ανάρτηση Καλλιάνου για την πιθανότητα «μετεωρολογικής βόμβας»

«Τις επόμενες ώρες αλλά και μέσα στις επόμενες ημέρες έως και το Σαββατοκύριακο, αναμένεται να εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές, χωρίς όμως να πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα οργανωμένο ή ανησυχητικό στο σύνολο της χώρας. Από τη Δευτέρα, ο καιρός φαίνεται να παρουσιάζει μία πρόσκαιρη ύφεση, με περιορισμό των φαινομένων και αρκετά μεγάλη βελτίωση» σημειώνει στην ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος και προσθέτει:

«Ωστόσο, ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη από την Τρίτη και στη συνέχεια. Εφόσον διατηρηθούν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία – και το τονίζω αυτό, διότι κάλλιστα μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία μέσα στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων – υπάρχει υπολογίσιμη πιθανότητα την ερχόμενη Τρίτη – Τετάρτη να επηρεαστεί η χώρα μας από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό ή ακόμα και από ένα φαινόμενο που στη Μετεωρολογία ονομάζεται “Μετεωρολογική βόμβα” (το ακραίο σενάριο)».

Όπως εξηγεί, «πρόκειται για ένα οργανωμένο και ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου, το οποίο καθώς θα προσεγγίζει τη χώρα μας από τα Δυτικά και αντλώντας περαιτέρω ενέργεια από τα τεράστια θαλάσσια τμήματα που θα διέλθει (Τρίτη προς Τετάρτη), ενδέχεται να παρουσιαστεί σημαντική πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης στο κέντρο του (περίπου από 10 έως και ακόμα άνω των 20 hPa μέσα σε 24 ώρες), και αν γίνει αυτό, θα είναι ένα χαρακτηριστικό που θα το κατατάξει στην κατηγορία των πολύ ισχυρών βαρομετρικών ή ακόμα και – στο ακραίο σενάριο – της “Μετεωρολογικής βόμβας”, σε περίπτωση που υποχωρήσει η πίεση κατά 24 hPa μέσα σε 24 ώρες στο κέντρο του χαμηλού».

«Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Σύμφωνα με όλα τα τρεξίματα των βασικών παγκόσμιων προγνωστικών μοντέλων, η πιθανότητα του ακραίου σεναρίου, δηλαδή του σχηματισμού Μετεωρολογικής βόμβας βρίσκεται αυτή τη στιγμή περίπου στο 25%. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί, ότι, ακόμη και αν αυτό συμβεί, θα είναι μια καιρική εξέλιξη που ασφαλώς και έχει ξανασυμβεί στην περιοχή μας, δεν θα είναι δηλαδή κάτι το πρωτοφανές» αναφέρει ακόμα και συνεχίζει:

«Πιθανές επιπτώσεις (αν επιβεβαιωθεί το σενάριο):

Ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες που δύναται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα

Σφοδροί άνεμοι που ενδέχεται να προκαλέσουν γενικευμένα προβλήματα

Τοπικά έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας

Χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές

«Τα φαινόμενα, αν επιβεβαιωθούν τα δεδομένα, θα ξεκινήσουν σιγά σιγά από την Τρίτη, με κορύφωση κυρίως μέσα στην Τετάρτη.

Απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, όπως:

Πλημμυρικά φαινόμενα σε αστικές και ευάλωτες περιοχές αλλά και στην περιφέρεια

Υπερχείλιση ρεμάτων και χειμάρρων

Κατολισθήσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές

Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε υποδομές από τους ισχυρούς ανέμους

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο (ολισθηρότητα, περιορισμένη ορατότητα)

Διακοπές ρεύματος ή επικοινωνιών σε τοπικό επίπεδο

Προβλήματα σε θαλάσσιες και αεροπορικές συγκοινωνίες

Χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές».