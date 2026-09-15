Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Intime
THESTIVAL TEAM
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τρίτη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θάνατος Μαζωνάκη: Καρέ – καρέ οι κινήσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ, βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία όταν έφτασαν
- Γιώργος Μαζωνάκης: “Δεν μου την έστειλε για βοήθεια” λέει ο ψυχολόγος – υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που έλαβε από την γιατρό
- Τραγωδία στη Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί από κατάρρευση ετοιμόρροπης πολυκατοικίας