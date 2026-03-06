Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις.
Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Διημερίδα “Δρώμενα Αιματολογίας” σήμερα και αύριο στο “ΓΝΘ Παπανικολάου”
- Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα σε Ιράν και Βηρυτό – Ιρανική επίθεση σε κεντρικό Ισραήλ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ
- Θεσσαλονίκη: Κλείνει από απόψε για 48 ώρες ο Περιφερειακός – Σε ποια σημεία, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία