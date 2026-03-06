Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.