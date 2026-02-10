Με τι καιρό θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Με έντονα καιρικά φαινόμενα ξεκίνησε η εβδομάδα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με συνεχόμενες βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη, ενώ η Αττική θα δεχτεί φαινόμενα κυρίως Τσικνοπέμπτη βράδυ και Σάββατο μεσημέρι.

Τα φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν καθιζήσεις, κατολισθήσεις και πλημμυρικά επεισόδια στις περιοχές με υψηλή υγρασία. Παράλληλα, η Τσικνοπέμπτη θα συνοδευτεί από βελτιωμένο καιρό μέχρι το απόγευμα, ενώ μετά τις 20 Φεβρουαρίου αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια και ενισχυμένοι βοριάδες.

Τσατραφύλλιας: Σερί βροχοπτώσεων με εμμονικές βροχές σε 5 περιοχές

Ένα νέο σερί βροχοπτώσεων ξεκίνησε σήμερα και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Ειδικότερα, οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη, με κίνδυνο καθιζήσεων, κατολισθήσεων και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται σε Ήπειρο, βόρειο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη, ενώ η Αττική θα δεχτεί βροχές κυρίως Τσικνοπέμπτη βράδυ και Σάββατο μεσημέρι. Μετά τις 20 Φεβρουαρίου προβλέπονται κρύα, χιόνια και ενισχυμένοι βοριάδες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«”Σερί βροχοπτώσεων με εμμονικές βροχές σε 5 περιοχές…”

Καλό μεσημέρι!

Νέο σερί βροχοπτώσεων ξεκίνησε σήμερα στη χώρα μας, το οποίο θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα.

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη.

Οι περιοχές αυτές, όπως έχουμε πει, λόγω της μεγάλης εδαφικής υγρασίας και του κορεσμού, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και από τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, φαίνεται, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία να δέχονται: Η Ήπειρος, το βόρειο Ιόνιο, η δυτική Πελοπόννησος, τα Δωδεκάνησα και η νότια Κρήτη (Χανιά, Ρέθυμνο).

Αττική: Λίγες βροχές- περισσότερες την Τσικνοπέμπτη το βράδυ και το Σάββατο το μεσημέρι.

Υ.Γ: Μετά τις 20 Φλεβάρη φαίνεται να έρχονται κρύα, περισσότερα χιόνια και βοριάδες».

Μαρουσάκης: Άστατος καιρός την Τσικνοπέμπτη με βροχές, καταιγίδες

Η Τσικνοπέμπτη θα κυλήσει με άστατο καιρό σε όλη τη χώρα, καθώς επερχόμενες κακοκαιρίες αναμένεται να επηρεάσουν τα σχέδια για σούβλες και κρεατικά, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN, στην Αττική, ο καιρός θα είναι άστατος τις πρωινές ώρες. Ωστόσο, θα υπάρξει ένα άνοιγμα του καιρού που θα ευνοήσει το μεσημεριανό ψήσιμο ενώ και πάλι από το απόγευμα αναμένεται επιδείνωση του καιρού και νέο κύμα με βροχές και καταιγίδες».

Στη Δυτική Ελλάδα, μετά το πρωί της Τσικνοπέμπτης, θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άνοιγμα του καιρού μέχρι το απόγευμα και βράδυ. Η ΕΜΥ σημειώνει αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές σε κάποιες περιοχές, ενώ πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα.

Κολυδάς: Τα δύο «πρόσωπα» της Τσικνοπέμπτης

Η φετινή Τσικνοπέμπτη θα ξεκινήσει με βελτιωμένο καιρό στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο από το απόγευμα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως από τα δυτικά.

Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς στο άρθρο του προειδοποιεί ότι οι καταιγίδες μπορεί να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού θα δοθούν μέσα στο επόμενο διήμερο.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ (10/2)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιθανώς κατά τόπους ισχυρές βροχές έως το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την κεντρική και βόρεια Εύβοια.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης, με βροχές κατά διαστήματα και στο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων στα ανατολικά από το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το μεσημέρι βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια-παράκτια ως το μεσημέρι 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χίονια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την κεντρική και βόρεια Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με βροχές οι οποίες πιθανώς έως το μεσημέρι να είναι κατά τόπους ισχυρές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 πρόσκαιρα έως το πρωί στα θαλάσσια-παράκτια 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι και στα νότια βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πρόσκαιρα το πρωί στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και μετά το μεσημέρι στις Κυκλάδες βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κατά τόπους το πρωί στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα στα βόρεια βελτίωση του καιρού.

Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα έως το μεσημέρι στα βορειότερα τμήματα έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 πρόσκαιρα νωρίς το πωρί στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ (11/2)

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νoτιοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ (12/2)

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά και τη δυτική Κρήτη, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (13/2)

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ (14/2)

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.