Κακοκαιρία προ των πυλών: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ – Πού και πότε θα “χτυπήσει”

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις θα επικρατήσει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, πριν από την αλλαγή του καιρού που αναμένεται την Πρωταπριλιά, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, ενώ δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές σε ορισμένες περιοχές.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στο Αιγαίο θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με παρόμοια ένταση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές, φτάνοντας τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως τους 20 βαθμούς Κελσίου.



Πρωταπριλιά με επικίνδυνη κακοκαιρία σε 15 περιοχές προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, κόκκινος συναγερμός για Αττική, Θεσσαλία και Αιγαίο

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ο κρατικός μηχανισμός και οι πολίτες, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, μια οργανωμένη και ισχυρή κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα από το βράδυ της Τρίτης, με την Τετάρτη 1 Απριλίου να χαρακτηρίζεται ως η «πιο επιβαρυμένη ημέρα» του συστήματος.



Κακοκαιρία προ των πυλών: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στη δίνη των έντονων φαινομένων, κίνδυνος πλημμυρών

• Τρίτη απόγευμα/βράδυ: Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τοπικές βροχές που σταδιακά θα ενταθούν.

•Τετάρτη (1/4): Η ημέρα της μέγιστης έντασης. Το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε πλήρη οργάνωση πάνω από την Ελλάδα, προκαλώντας γενικευμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις.

• Πέμπτη (2/4) – Παρασκευή (3/4): Τα φαινόμενα θα επιμείνουν, αλλά με σαφώς μικρότερη δυναμική σε σχέση με την Τετάρτη.



Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, οι περιοχές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα πιο έντονα φαινόμενα, με κίνδυνο ακόμα και για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, είναι:



• Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος

• Κεντρική και Ανατολική Στερεά

• Αττική, Εύβοια και Σποράδες

• Ανατολική, Νότια και Δυτική Θεσσαλία

• Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

• Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ

Παράλληλα με τις ισχυρές βροχές, οι άνεμοι θα αποτελέσουν κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας. Την Τετάρτη θα πνέουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά στα βόρεια (κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο) θα στραφούν σε βορείους. Οι εντάσεις θα αγγίζουν τα 8-9 μποφόρ, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 10 μποφόρ.



Το σενάριο της «μετεωρολογικής βόμβας»

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει πως το βαρομετρικό χαμηλό θα αντλήσει μεγάλη ενέργεια από τη θάλασσα. Αν και η πιθανότητα για τον σχηματισμό «μετεωρολογικής βόμβας» (ραγδαία πτώση της πίεσης) παραμένει στο 25%, η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm μέσα σε ένα 24ωρο στις πιο επιβαρυμένες ζώνες.



Προειδοποίηση Κολυδά: Η Θεσσαλία θέλει προσοχή

Σε «κόκκινο» συναγερμό εισέρχεται λοιπόν, η χώρα, καθώς οι προγνώσεις των μετεωρολόγων, Γιάννη Καλλιάνου και Θοδωρή Κολυδά, συγκλίνουν σε μια ιδιαίτερα δυναμική και επικίνδυνη κακοκαιρία που θα κορυφωθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου.

🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Αύριο Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος και σχεδόν αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και… March 29, 2026

Το χρονικό της μεταβολής: Από την Τρίτη 31/3 το «γύρισμα» του καιρού

Σύμφωνα και με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, η αισθητή μεταβολή αναμένεται να ξεκινήσει από το απόγευμα της Τρίτης.



Αρχικά, θα παρατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβροι στα δυτικά και τα βόρεια ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα, με σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι και χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά.



Η «δύσκολη» Τετάρτη

Η Τετάρτη 1/4 και η Πέμπτη 2/4 θα θυμίζουν βαρυχειμωνιά. Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που ανεβαίνει από τις ακτές της Αφρικής, το οποίο θα προσδώσει τεράστια δυναμική στο σύστημα.



Μάλιστα, ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για την περιοχή της Θεσσαλίας, καθώς όπως αναφέρει «θέλει μεγάλη προσοχή».



Η δυναμική του συστήματος είναι ισχυρή, με μεγάλες εντάσεις ανέμων και φαινομένων, ωστόσο οι επόμενες ημέρες θα δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.