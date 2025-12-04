Κακοκαιρία Byron: Αυτές οι 9 περιοχές είναι στο επίκεντρο σήμερα – Προειδοποιήσεις ακόμη και για 200 τόνους νερό ανά στρέμμα

Η κακοκαιρία Byron, πλήττει από χθες το βράδυ τη χώρα και αναμένεται να επεκταθεί σήμερα σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η ΕΜΥ, αναμένονται μέχρι και το Σάββατο (06/12) βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας, ενώ εννέα περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Β. Το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Το Σάββατο προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα».

Μαρουσάκης: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με έμφαση τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα σε μεγάλα τμήματα της επικράτειας.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για τη δημιουργία οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού από τον κόλπο της Σύρτης, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά και νότια. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υετοφόροι ανατολικοί άνεμοι θα ενισχύσουν τις ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες, ενώ ο συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 200 τόνους ανά στρέμμα. Ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για πιθανότητα ακραίων φαινομένων, όπως χαλάζι, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και τοπικούς ανεμοστρόβιλους, καλώντας τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με έμφαση τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα.

Επικράτηση ανατολικών – νοτιοανατολικών ανέμων προς την πλευρά του Αιγαίου, άνεμοι ιδιαίτερα υετοφόροι που μπορεί να προκαλέσουν ιδιαίτερα έντονες και με διάρκεια βροχές – ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες.

Ο εκτιμώμενος συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να προσεγγίσει τοπικά και τους 200 τόνους ανά στρέμμα, τιμές που μπορεί αναλόγως και την περιοχή να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα έντονα προβλήματα.

Η καλή οργάνωση του βαρομετρικού χαμηλού σε συνδυασμό με τις θαλάσσιες εκτάσεις με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει, είναι δυνατό να οδηγήσει σε συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας που σημαίνει ότι μπορεί να παρατηρηθούν θερμοκρασίες στις κορυφές των νεφών ακόμη και κοντά στους -60 με -80 βαθμούς βαθμούς κελσίου (ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών σε πολύ μεγάλα ύψη μέσα στην τροπόσφαιρα), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως το χοντρό χαλάζι, αυξημένη συχνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων – κεραυνών, μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, υδροστρόβιλοι – ανεμοστρόβιλοι.

Ο τύπος αυτός καιρού που θα απασχολήσει τη χώρα μας τις επόμενες αρκετές ημέρες ευνοεί τις πυκνές χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή! Ακολουθούν πίνακες με χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα».

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, ενημερώνει για τις περιοχές που θα δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα από την κακοκαιρία και τονίζει την ανάγκη προσοχής χωρίς υπερβολές, δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.

«Έρχεται Κακοκαιρία, δεν χρειάζεται πανικός – Ενημέρωση για τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.

Από το πρωί της Πέμπτης έως και το Σάββατο, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της Ελλάδας. Παράλληλα, θα επικρατήσουν πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 7– 8 μποφόρ και κατά διαστήματα ακόμη και τα 9 μποφόρ ως ριπές, κυρίως στα πελάγη και σε παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια των πιο έντονων φαινομένων.

Βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλού πιο τοπικές, αλλού γενικευμένες, αλλού πιο εξασθενημένες, αλλού ισχυρές. Στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται οι περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα για τοπικά ή ακόμη και εκτεταμένα πλημμυρικά επεισόδια.

Περιοχές όπου αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα:

-Επτάνησα

-Δυτική Ήπειρος

-Δυτική και Νότια Πελοπόννησος

-Ανατολική & Βορειοανατολική Πελοπόννησος

-Αττική & Βοιωτία

-Κεντρική και Νότια Εύβοια

-Τμήμα των Σποράδων

-Χαλκιδική – Πιερία – Ημαθία

-Κεντρικά και Ανατολικά τμήματα του Νομού Λάρισας

-Μαγνησία

-Μέρος των Κυκλάδων

-Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

-Δωδεκάνησα

-Δυτική και Νότια Κρήτη

Ποια είναι τα πιθανά προβλήματα

-Απότομες πλημμύρες (flash floods) σε μικρά ρέματα, ρέματα που έχουν μπαζωθεί ή δεν έχουν καθαριστεί, και σε περιοχές με μεγάλη κλίση.

-Αστικές πλημμύρες από αδυναμία του δικτύου απορροής να διαχειριστεί μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρόνο.

-Προβλήματα στο οδικό δίκτυο (καθυστερήσεις, κλειστοί δρόμοι, φερτά υλικά).

-Τοπικές κατολισθήσεις σε ορεινές/ημιορεινές ζώνες.

-Διακοπές ρεύματος λόγω κεραυνών και έντονων ανέμων κατά τόπους (κυρίως σε παράκτιες περιοχές).

Φαινόμενα κατά τα οποία η θάλασσα ανεβαίνει προσωρινά πάνω από το συνήθη αιγιαλό, πλημμυρίζοντας παράκτιες περιοχές. Προκαλούνται όταν ο συνδυασμός έντονου κυματισμού, ισχυρών ανέμων ή χαμηλής βαρομετρικής πίεσης ωθεί μεγάλες ποσότητες νερού προς την ξηρά.

Τι πρέπει να κάνει ο κρατικός μηχανισμός

-Επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των δομών Πολιτικής Προστασίας για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.

-Καθαρισμός φρεατίων, ρεμάτων και αγωγών απορροής, όπου δεν έχει ήδη γίνει.

-Έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

-Περιπολίες & έλεγχοι σε σημεία που στο παρελθόν έχουν παρουσιάσει πλημμυρικά επεισόδια.

-Συνεχής συνεργασία με Δήμους, Περιφέρειες, Πυροσβεστική, Τροχαία και ΔΕΔΔΗΕ.

-Ειδική μέριμνα σε σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία και ευάλωτες ομάδες.

-Απαγόρευση ή περιορισμός διέλευσης σε επικίνδυνα σημεία, όπου η κατάσταση επιδεινωθεί.

Μήνυμα προς τους πολίτες

Χρειάζεται προσοχή αλλά όχι πανικός. Θα είναι μια κακοκαιρία που συχνά βιώνουμε, όμως τοπικά ενδέχεται να αποδειχθεί σοβαρή. Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις όταν εκδηλώνεται έντονη βροχόπτωση, δεν πλησιάζουμε ρέματα, δεν διασχίζουμε δρόμους που έχουν νερό, δεν παρκάρουμε τα αυτοκίνητα μας κάτω από δέντρα και ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των Αρχών.

Κλείνοντας:

Η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων σε διαδοχικά υδρολογικά διαμερίσματα αυξάνει τον κίνδυνο υπερχείλισης φυσικών και τεχνητών απορροών, ειδικά όταν οι υποδομές αποστράγγισης λειτουργούν οριακά. Στο πεδίο της Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, η αξιολόγηση του κινδύνου δεν περιορίζεται μόνο στη Μετεωρολογική πρόγνωση, αλλά ενσωματώνει την τρωτότητα των τοπικών συστημάτων, την παλαιότητα των δικτύων και την ανθρωπογενή επιβάρυνση του χώρου.

Η τρωτότητα (vulnerability) είναι ο βαθμός στον οποίο μια περιοχή, ένας πληθυσμός ή μια υποδομή μπορεί να υποστεί ζημιά όταν εκδηλωθεί ένα φυσικό φαινόμενο. Η προσέγγιση ‘risk-based preparedness’ (προετοιμασία με βάση τον ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, όχι με βάση το ένστικτο ή το “τι έγινε παλιά”) απαιτεί συνεχή επιτήρηση κρίσιμων σημείων, επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Σε επεισόδια σαν το προσεχές, η έγκαιρη αναγνώριση περιοχών υψηλής επικινδυνότητας, η συστηματική συλλογή δεδομένων πεδίου και η γρήγορη κινητοποίηση επιχειρησιακών μονάδων αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες για τη μείωση των δυνητικών επιπτώσεων.

Τα καιρικά φαινόμενα δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε, όμως, με ορθολογικό σχεδιασμό και επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο και να θωρακίσουμε τις τοπικές κοινωνίες απέναντι σε κακοκαιρίες».