ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 48χρονος με 7.400 λαθραία πακέτα τσιγάρα στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 48χρονου αλλοδαπού για κατοχή 7.400 λαθραίων πακέτων τσιγάρων προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (20/4) η Αστυνομία στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ειδικότερα, ο 48χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο αεροδρόμιο μετά από την άφιξή του με πτήση από το Κάιρο και μέσα στις αποσκευές του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7.400 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

