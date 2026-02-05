MENOY

ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη βόρεια Κέρκυρα, πλημμύρες στην Κεφαλονιά – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν κατά τις βραδινές ώρες η Κέρκυρα και η Κεφαλονιά, με έντονα φαινόμενα να χτυπούν τα δύο νησιά του Ιονίου.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, αρκετές ζημιές προκάλεσε ανεμοστρόβιλος ο οποίος πέρασε από τη Βόρεια Κέρκυρα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αφιώνα. Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, έχουν υποστεί ζημιές περίπου 5 καταστήματα όπου έχουν ξηλωθεί οι τέντες και οι ξύλινες πέργκολες, ενώ ζημιές υπάρχουν και σε σκεπές σπιτιών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, οι θυελλώδεις άνεμοι έριξαν κλαδιά και δέντρα στο οδόστρωμα σε διάφορα σημεία του νησιού, τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Στους Καββαδάδες, πτώση δέντρου πάνω σε καλώδια προκάλεσε πολύωρη διακοπή ρεύματος σε μεγάλη περιοχή της βορειοδυτικής Κέρκυρας, η οποία αποκαταστάθηκε το πρωί. Αντίστοιχο πρόβλημα σημειώθηκε και στο Περιβόλι, όπου η ηλεκτροδότηση διεκόπη για περίπου δύο ώρες.

Το βράδυ διακόπηκε για αρκετές ώρες η κυκλοφορία στην παραλιακή οδό της Γαρίτσας, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων η θάλασσα υπερχείλισε στο οδόστρωμα. Παράλληλα, πτήση της Aegean με προορισμό το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» αναγκάστηκε να ακολουθήσει εναλλακτική πορεία για την αποφυγή καταιγιδοφόρων νεφών και προσγειώθηκε με καθυστέρηση.

Πλημμύρες στην Κεφαλονιά

Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν και την Κεφαλονιά, όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Νέα δυνατή νεροποντή και ισχυρός άνεμος ήταν αρκετά για να αφήσουν σημαντικό κομμάτι του Αργοστολίου χωρίς δημοτικό φωτισμό.

Πλημμυρισμένος είναι και ο παραλιακός, σύμφωνα με το kefaloniapress.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών παραμένουν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς.

Κέρκυρα Κεφαλονιά

