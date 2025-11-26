Καιρός: Βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και δυνατοί άνεμοι – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας μας με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε χθες.

Ισχυρές βροχές, θυελλώδεις άνεμοι ακόμη και χαλαζοπτώσεις θα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες ενώ σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές μετά την “κόκκινη προειδοποίηση” από την ΕΜΥ.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ:

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Α. Σήμερα Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.