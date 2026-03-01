Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου

Με ήπιο και σχετικά σταθερό καιρό κυλά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρής Κολυδάς. Οι θερμοκρασίες κινούνται ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για αξιόλογες διαταραχές ή οργανωμένη κακοκαιρία.



Στην Αθήνα, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 17–19°C στα μέσα της εβδομάδας και στη συνέχεια να σταθεροποιηθούν γύρω στους 14–15°C. Οι ελάχιστες παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές, χωρίς αξιόλογες ψυχρές εξάρσεις.



Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα υπερισχύουν, ενώ δεν διαφαίνονται σημαντικά φαινόμενα, με τον καιρό να παραμένει σταθερός.



Στη Θεσσαλονίκη, το θερμοκρασιακό προφίλ εμφανίζεται αντίστοιχο, με τις μέγιστες τιμές επίσης λίγο πάνω από τα κλιματικά μέσα.



Μοναδική «παρένθεση» αποτελεί η Πέμπτη, όπου τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ασθενή υετό, χωρίς όμως ενδείξεις για οργανωμένο ή αξιόλογο σύστημα. Κατά τα λοιπά, η εικόνα παραμένει ήπια.



Στις Κυκλάδες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Άνδρο, η ηλιοφάνεια θα έχει τον πρώτο λόγο τις περισσότερες ημέρες, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις που δεν φαίνεται να συνοδεύονται από αξιόλογα φαινόμενα.



Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται γύρω στους 14–16 βαθμούς το μεσημέρι και 9–11 βαθμούς τη νύχτα, τιμές φυσιολογικές ή ελαφρώς υψηλότερες για την εποχή. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ενισχυθούν ιδιαίτερα και το Αιγαίο δεν παρουσιάζει ενδείξεις οργανωμένης κακοκαιρίας.



Βόρειο ρεύμα και καθαρή ατμόσφαιρα

Κοινό χαρακτηριστικό της περιόδου είναι η διατήρηση βόρειου ρεύματος, το οποίο ευνοεί καθαρή ατμόσφαιρα και καλή διαύγεια, περιορίζοντας τη δυναμική για εκτεταμένες βροχοπτώσεις.

Μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια σημαντική διαταραχή που να αλλάζει ουσιαστικά το σκηνικό.

Ο Μάρτιος, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ξεκινά ήρεμα και δεν φαίνεται, προς το παρόν, διατεθειμένος να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του «γδάρτη».

Μια σύντομη ματιά στον καιρό δείχνει ότι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου κυλά με ήπιο και σχετικά σταθερό καιρό.

Ο καιρός σήμερα

Στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία,. στην Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις οι οποίες όμως από το μεσημέρι θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο, στην Κρήτη και σε τμήματα της Ανατολικής Στερεά και της Πελοποννήσου. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στη Κρήτη οι οποίες όμως από το μεσημέρι θα περιοριστούν στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη έως το πρωί.



Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 15, στη Θεσσαλία από 2 έως 15, στην Ήπειρο από 1 έως 16, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 1 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 15, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 4 έως 12, στις Κυκλάδες από 7 έως 13, στα Δωδεκάνησα από 6 έως 15 και στην Κρήτη από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια του νομού, όπου και υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών έως το πρωί . Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός τη Δευτέρα 02-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στη νότια νησιωτική χώρα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη και αραιές νεφώσεις από τα βόρεια μετά το μεσημέρι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.



Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Τρίτη 03-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.



Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα δυτικά και νότια πελάγη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός την Τετάρτη 04-03-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.



Ο καιρός την Πέμπτη 05-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.