Προσοχή στις σπιτικές μάσκες: 8 υλικά που δεν πρέπει να βάζετε ποτέ στο πρόσωπό σας

Βάζετε λεμόνι, μαγειρική σόδα ή ξύδι στο πρόσωπό σας – επειδή είναι “φυσικό”. Όμως, το φυσικό δεν σημαίνει πάντα και ασφαλές. Ορισμένα σπιτικά μυστικά ομορφιάς μπορούν να βλάψουν την επιδερμίδα σας πιο γρήγορα και από το πιο ισχυρό καλλυντικό προϊόν.

Οι δερματολόγοι προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι το δέρμα είναι ένα ευαίσθητο όργανο με ένα ακριβώς ισορροπημένο pH, το οποίο οι σπιτικές μάσκες προσώπου μπορούν να διαταράξουν. Όταν αυτή η ισορροπία χαλάσει, οι συνέπειες δεν είναι πάντα άμεσες, αλλά μπορεί να έχουν μεγάλη διάρκεια. Αυτό που ξεκινά ως ένα αθώο πείραμα μπροστά στον καθρέφτη σας, μπορεί να καταλήξει σε μια επίσκεψη στο φαρμακείο ή σε δερματολογικές κλινικές.



Λεμόνι: Μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα

Ο χυμός λεμονιού είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα “φυσικά κόλπα” για πιο φωτεινή επιδερμίδα. Είναι αλήθεια ότι περιέχει οξέα που μπορούν να δράσουν ως ένα ήπιο χημικό απολεπιστικό. Το πρόβλημα όμως είναι η συγκέντρωση. Η απευθείας εφαρμογή λεμονιού μπορεί να καταστρέψει την προστατευτική στοιβάδα του δέρματός σας και να προκαλέσει ερεθισμούς.

Η έκθεση στον ήλιο μετά τη χρήση λεμονιού είναι ιδιαίτερα προβληματική. Η επιδερμίδα γίνεται πιο ευαίσθητη στις ακτίνες UV, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σκούρες κηλίδες ή ακόμα και φουσκάλες. Κατά ειρωνικό τρόπο, μια μάσκα που προορίζεται για πιο ομοιόμορφο χρωματικό τόνο, συχνά φέρνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.



Μαγειρική σόδα: Ο σιωπηλός καταστροφέας της προστασίας

Η υφή της πράγματι απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, αλλά το pH της είναι έντονα αλκαλικό. Το δέρμα, από την άλλη πλευρά, είναι ελαφρώς όξινο – και είναι ακριβώς αυτή η ισορροπία που το προστατεύει από βακτήρια και φλεγμονές.

Όταν εφαρμόζετε μαγειρική σόδα στο πρόσωπό σας, διαταράσσετε αυτή την ισορροπία. Η επιδερμίδα μπορεί να γίνει ξηρή, ερεθισμένη και πιο επιρρεπής σε ατέλειες. Αυτό που υποτίθεται ότι καθαρίζει, μπορεί μακροπρόθεσμα να εξασθενίσει τη φυσική της άμυνα. Παραδόξως, πολλοί χρησιμοποιούν τη σόδα για να μειώσουν τα σπυράκια, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.



Σκόρδο και μηλόξυδο: Πολύ ισχυρά για το ευαίσθητο δέρμα

Το σκόρδο είναι γνωστό για τις αντιβακτηριδιακές του ιδιότητες, γι’ αυτό και ορισμένοι το εφαρμόζουν απευθείας πάνω στα σπυράκια. Όμως, το ωμό σκόρδο περιέχει ενώσεις που είναι εξαιρετικά ερεθιστικές για το δέρμα. Η άμεση επαφή μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου, ακόμα και επιφανειακά εγκαύματα.

Το ίδιο ισχύει και για το μηλόξυδο. Παρόλο που συχνά παρουσιάζεται ως ένα φυσικό τόνερ, είναι συνήθως πολύ ισχυρό για το πρόσωπο. Χωρίς αραίωση μπορεί να προκαλέσει έντονους ερεθισμούς, ενώ ακόμα και αραιωμένο, δεν είναι κατάλληλο για κάθε τύπο δέρματος.



Κανέλα: Ένας “πυροκροτητής” αλλεργικών αντιδράσεων

Η κανέλα συχνά διαφημίζεται στις σπιτικές μάσκες προσώπου ως ένα συστατικό που «ξυπνά» την επιδερμίδα και την κάνει να δείχνει πιο φρέσκια. Στην πραγματικότητα, αυτή η αίσθηση ζέστης και το τσούξιμο που νιώθετε, σημαίνουν ότι το δέρμα σας έχει ερεθιστεί. Η κανέλα περιέχει ισχυρές ενώσεις που μπορούν να πυροδοτήσουν φλεγμονώδεις αντιδράσεις, ειδικά σε ευαίσθητες ή λεπτές επιδερμίδες.

Peeling με ζάχαρη και μικρο-τραυματισμοί

Η ζάχαρη δρα ως μηχανικό απολεπιστικό, αλλά οι κρύσταλλοί της δεν είναι ομοιόμορφοι. Καθώς την τρίβετε, μπορεί να προκαλέσουν μικροσκοπικές γρατζουνιές – μικρο-τραυματισμούς στην επιφάνεια του δέρματός σας. Αυτές οι βλάβες δεν είναι πάντα ορατές με το γυμνό μάτι, αλλά εξασθενούν την προστατευτική στοιβάδα και αυξάνουν την ευαισθησία της επιδερμίδας.

Τα επαγγελματικά scrub είναι σχεδιασμένα με σωματίδια που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του δέρματος. Η επιτραπέζια ζάχαρη δεν διαθέτει αυτή την ασφάλεια.

Μάσκα με ασπιρίνη: Όταν το φάρμακο γίνεται κίνδυνος για την επιδερμίδα

Η τριμμένη ασπιρίνη αποτελεί ένα συνηθισμένο σπιτικό “γιατροσόφι” για την ακμή, επειδή περιέχει μια ουσία που συγγενεύει με το σαλικυλικό οξύ. Ωστόσο, τα καλλυντικά προϊόντα είναι σχεδιασμένα με ακρίβεια και προσαρμοσμένα στις ανάγκες του δέρματος. Ένα δισκίο ανακατεμένο με νερό δεν διαθέτει αυτόν τον έλεγχο. Οι συνέπειες μπορεί να είναι κοκκινίλες, ξεφλούδισμα και καταστροφή του επιδερμικού φραγμού.

Οδοντόκρεμα πάνω στα σπυράκια: Ένα παλιό κόλπο με δυσάρεστες συνέπειες

Η εφαρμογή οδοντόκρεμας πάνω σε ένα σπυράκι είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους ομορφιάς. Είναι αλήθεια ότι συστατικά, όπως η μενθόλη, το οινόπνευμα ή το υπεροξείδιο μπορούν να ξηράνουν την επιδερμίδα επιφανειακά. Όμως, αυτή ακριβώς η επιθετική ξήρανση είναι που συχνά προκαλεί περισσότερο κακό παρά καλό.

Το δέρμα σας μπορεί να γίνει ερεθισμένο, κόκκινο και ευαίσθητο. Ενδέχεται να παρουσιαστεί ξεφλούδισμα ή ακόμα και ένα σκούρο σημάδι γύρω από το σπυράκι. Η οδοντόκρεμα είναι σχεδιασμένη για τα δόντια, όχι για το πρόσωπο.



Γιατί το “φυσικό” δεν είναι πάντα συνώνυμο του ασφαλούς

Η γοητεία της σπιτικής μάσκας πηγάζει από την αίσθηση του ελέγχου και της απλότητας. Πιστεύουμε ότι ξέρουμε τι βάζουμε στο πρόσωπό μας, επειδή πήραμε τα υλικά από τη δική μας κουζίνα. Όμως, τα φυσικά συστατικά περιέχουν ενεργές ενώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι ισχυρές και απρόβλεπτες.

Τα βιομηχανικά καλλυντικά πρέπει να περάσουν από αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας και σταθερότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κρέμα είναι τέλεια, αλλά σημαίνει ότι έχει παρασκευαστεί με βάση τη χημεία του δέρματος. Οι σπιτικές συνταγές δεν διαθέτουν αυτές τις δικλείδες ασφαλείας.

Η επιδερμίδα θυμάται τους τραυματισμούς. Ο υπερβολικός ερεθισμός μπορεί να εξασθενίσει την ικανότητά της να αναγεννάται μακροπρόθεσμα. Η ομορφιά δεν είναι το αποτέλεσμα επιθετικών πειραμάτων, αλλά της συνεπούς και ήπιας φροντίδας. Το πρόσωπό σας αξίζει κάτι παραπάνω από αυτοσχεδιασμούς της κουζίνας,

