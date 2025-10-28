Θεσσαλονίκη: Δείτε Live τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

Ξεκίνησε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπροσώπων κομμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Έμπλεοι εθνικής υπερηφάνειας είναι οι χιλιάδες Θεσσαλονικείς που συγκεντρώθηκαν στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας προκειμένου να δουν από κοντά την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ».

Δείτε Live τη στρατιωτική παρέλαση:

Στην εξέδρα των επισήμων βρίσκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υφυπουργός Μακεδονίας- Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας καθώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλος, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Νανά Αηδονά, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος κ.ά.

Η παρέλαση άρχισε με τα πολιτικά τμήματα της και τους ανάπηρους πολέμου και στην συνέχεια οι απόγονοι των Μακεδομαχων. Συνολικά θα παρελάσουν 65 πολιτικά τμήματα και στην συνέχεια θα ακολουθήσουν τα πεζοπόρα τμήματα των Ενόπλων Τμημάτων, τα άρματα κλπ.

Μετά την παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, θα πραγματοποιηθούν αεροπορικές επιδείξεις από μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ ο Σμηναγός Γιώργος Σωτηρίου θα πετάξει το F16 Viper της Ομάδας Επιδείξεων «Ζευς».

Νέα εποχή στην στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλονίκη θα έχει το «άρωμα» της νέας εποχής στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας.

Μεταξύ άλλων, Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, εξελιγμένα συστήματα anti – drones αλλά και όπλα τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να μαγνητίσουν τα βλέματτα του κοινού.

Συγκεκριμένα, στην παρέλαση θα δούμε από κοντά τις δυνατότητες του ελληνικής κατασκευής συστήματος anti – drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Επιπλέον, το κοινό θα «γνωριστεί» με το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» που έχει δυνατότητες κατάρριψης εχθρικών drones και προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και με ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Σε επίπεδο αρμάτων μάχης, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε άρματα Leopard του Στρατού Ξηράς εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» που τα προστατεύουν απέναντι σε ενδεχόμενα χτυπήματα στον πύργο του άρματος.

Σε επίπεδο εναέριων μέσων, θα δούμε μια σειρά από mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Παράλληλα, θα παρελάσουν μη επανδρωμένα και αυτόνομα ελικόπτερα καθώς και UAVs και κάθετης απογείωσης drones που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάμεσα στα άλλα συστήματα, το κοινό θα δει από κοντά μια σειρά από πυραύλους αλλά και κατευθυνόμενες βόμβες τελευταίας τεχνολογίας με υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες.