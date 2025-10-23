MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Η φρεγάτα “Αδρίας” του Πολεμικού Ναυτικού θα καταπλεύσει στο λιμάνι

|
THESTIVAL TEAM

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα καταπλεύσουν στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία επίσκεψης στο κοινό από αύριο, Παρασκευή 24/10 έως και την Τρίτη 28/10, στο πλαίσιο εορτασμού της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα των πλοίων και του υποβρυχίου, συνοδευόμενοι από μέλη του πληρώματος, προκειμένου να γίνεται παρουσίαση των συστημάτων και δυνατοτήτων αυτών.

Η φρεγάτα «Αδρίας» θα καταπλεύσει στην προβλήτα 1 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Οι ώρες του επισκεπτηρίου έχουν ως ακολούθως:

Κυριακή 26 Οκτωβρίου από 10:00 έως 17:00.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου από 10:00 έως 17:00

Η φρεγάτα «Ψαρά», το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Καραθανάσης» και το υποβρύχιο «Πιπίνος», θα καταπλεύσουν στον ΟΛΠ στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι ώρες του επισκεπτηρίου έχουν ως ακολούθως:

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, από 15:00 έως 18:00.

Σάββατο 25 Οκτωβρίου, από 9:00 έως 18:00.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου, από 9:00 έως 17:00.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, από 9:00 έως 17:00.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου, από 9:00 έως 16:30.

Η είσοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιείται από την πύλη Ε-11.

Επιπρόσθετα, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου από τις 10:00 έως τις 18:00, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, θα είναι επισκέψιμη για το κοινό.

Θεσσαλονίκη Πολεμικό Ναυτικό

