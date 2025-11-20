Σοβαρό περιστατικό στο Αιγαίo με τουρκικά αλιευτικά – Το Λιμενικό έριξε προειδοποιητικές βολές

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά του Αγαθονησίου, όταν περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος πραγματοποίησαν προειδοποιητικές βολές κατά τη διάρκεια εμπλοκής με τουρκικά αλιευτικά.

Σύμφωνα με πηγές του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, στις 18 Νοεμβρίου 2025 δύο τουρκικά αλιευτικά εισήλθαν εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων και προχώρησαν σε αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή, υπό την παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν τρία περιπολικά του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για αναγνώριση και έλεγχο της κατάστασης. Παρά τις επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις που απηύθυναν τα ελληνικά πληρώματα προς τα τουρκικά αλιευτικά για να αποχωρήσουν από τα ελληνικά ύδατα, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένα από τα τουρκικά αλιευτικά πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, προσεγγίζοντας με τρόπο που, σύμφωνα με το Λιμενικό, ενείχε κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των ελληνικών περιπολικών. Τότε, και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων κανόνων εμπλοκής, το πλήρωμα του ελληνικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών.

Μετά τις βολές, τα τουρκικά αλιευτικά καθώς και τα συνοδευτικά σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής αποχώρησαν από τα Ελληνικά Χωρικά Ύδατα.