MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Γκιουλέρ: Η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί μονομερείς κινήσεις στο Αιγαίο

|
THESTIVAL TEAM

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι «η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί μονομερείς κινήσεις στο Αιγαίο» έστειλε ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ σε μία στιγμή που η «ασπίδα» που απλώνει η Αθήνα πάνω από την Ελλάδα και την Κύπρο προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη γείτονα χώρα.

Η δήλωση έγινε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πόστα και τον Χακάν Τσελίκ.

Συγκεκριμένα αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στις «διαφορές» στο Αιγαίο, υποστήριξε ότι η θέση της ‘Αγκυρας παραμένει αμετάβλητη, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί μονομερείς κινήσεις που -κατά την τουρκική άποψη- θα περιορίσουν την πρόσβασή της στην ανοικτή θάλασσα και στον διεθνή εναέριο χώρο. Παράλληλα σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάποια νέα αλλαγή στους κανόνες εμπλοκής για το 2026.

Ο Γκιουλέρ αναφέρθηκε ακόμη και στις επιχειρησιακές δυνατότητες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι το τουρκικό ναυτικό μπορεί να επιχειρεί σε ένα ευρύ γεωγραφικό τόξο από τη Μεσόγειο έως τη Βαλτική, ενώ σημείωσε ότι η ‘Αγκυρα επενδύει σε νέες στρατιωτικές τεχνολογίες και προγράμματα, επισημαίνοντας ότι πέρα από τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Τουρκία δίνει σημασία και στις έννοιες της «Κυβερνοπατρίδας» και της «Ουράνιας Πατρίδας», καθώς οι συγκρούσεις της νέας εποχής επεκτείνονται στον κυβερνοχώρο, στο διάστημα και στο πεδίο της πληροφορίας.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον καθοριστικό ρόλο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας υποστηρίζοντας ότι η ‘Αγκυρα αποτελεί αναντικατάστατο παράγοντα για τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης.

Ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των συμμάχων, η Συμμαχία εξακολουθεί να λειτουργεί στη βάση της συλλογικής άμυνας και των κοινών δεσμεύσεων.

Όπως σημείωσε, οι διαφορετικές προσεγγίσεις μπορούν να επιλυθούν μέσα από τους μηχανισμούς διαλόγου του ΝΑΤΟ, ενώ επισήμανε ότι οι ΗΠΑ ζητούν πλέον από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την ασφάλεια της ηπείρου.

Γιασάρ Γκιουλέρ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Συνελήφθη άνδρας που κρατούσε σημαία του Ισραήλ στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” – Δείτε το βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Πρωθυπουργός Λιβάνου: Στη χώρα αρχίζει να διαγράφεται μια ανθρωπιστική καταστροφή

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Θαυμάσιο αν οι Κούρδοι του Ιράκ μπουν στο Ιράν, θα τους υποστηρίξω πλήρως

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: “Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά”

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά πυραύλους ακριβείας μακράς εμβέλειας

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Γιώργος Σαμπάνης: Εδώ και καιρό δεν είμαι κοντά με τον Μαζωνάκη, δεν ξέρω αν θα του δώσω τραγούδια μου