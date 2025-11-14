MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

“Έπεσαν” οι υπογραφές για την 4η φρεγάτα Belharra – Στις 18 Δεκεμβρίου “έρχεται” ο “Κίμων”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το Πολεμικό Ναυτικό ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή (14/11), η σύμβαση για την απόκτηση 4ης φρεγάτας FDI «Belharra», ανάμεσα στη ΓΔΑΕΕ και τη γαλλική εταιρεία Naval Group.

To νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την απόκτηση της 4ης Belharra από το Πολεμικό Ναυτικό αλλά και την αναβάθμιση των υπόλοιπων τριών πλοίων στο Standard 2++, πέρασε με ευρεία πλειοψηφία από την Βουλή στις αρχές Οκτωβρίου.

Η νέα φρεγάτα θα έχει το όνομα F600 «Θεμιστοκλής» και μπορεί να ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό το 2028. Το κόστος της φρεγάτας φτάνει τα 809 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνει τον οπλισμό.

Η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, η «ΚΙΜΩΝ», θα παραδοθεί στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Πηγή: OnAlert

Φρεγάτα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 16 ώρες πριν

“Περπατώ για τον Διαβήτη”: Δράση ευαισθητοποίησης του Δήμου Θεσσαλονίκης σήμερα στο κέντρο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί

ΔΙΕΘΝΗ 48 λεπτά πριν

Η Ρουμανία ζήτησε εξηγήσεις από τον Ρώσο πρέσβη για την παραβίαση του εναέριου χώρου της

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν μετάνιωσα που έφυγα από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 33 λεπτά πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Νοεμβρίου

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Ιωάννα Μαλέσκου: Στον ΣΚΑΪ υπήρχαν διαρροές, θέματα που υποτίθεται ότι ήταν αποκλειστικά μας τα είχαν οι απέναντι εκπομπές