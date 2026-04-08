Δένδιας από Αχαρνές: Πρόοδος στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής drones στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών
Το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές επισκέφθηκε σήμερα (08/04) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ τόνισε ότι διαπίστωσε τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones) και στην αξιοποίηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης.
Όπως αναφέρει, η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε εκ νέου, ενώ σημειώνει ότι τόσο εκεί όσο και στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη υλοποιείται ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή.
Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας:
«Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα εκ νέου σήμερα το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές, όπου διαπίστωσα τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων και στην αξιοποίηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης.
Εδώ, όπως και στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη, υλοποιείται ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».
