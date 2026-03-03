Χατζηβασιλείου: Απόφαση εθνικής ευθύνης η στήριξη της Κύπρου

«Η απόφαση της κυβέρνησης να σταλεί αμυντική βοήθεια στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια ορθή απόφαση εθνικής ευθύνης», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι είναι χρήσιμο «να στείλουμε αμυντική στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία και να δημιουργηθεί σε γρήγορο χρονικό διάστημα μια αντιαεροπορική ομπρέλα, ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα της Μεγαλονήσου», τα οποία, όπως ανέφερε, «απειλούνται εμμέσως από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή». Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε την απόφαση «εξόχως συμβολική και ουσιαστική και επιβεβλημένη από τα γεγονότα», ενώ στάθηκε και στην επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δημήτρη Χούπη στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι «έχει και συμβολισμό αλλά και ουσία».

Στη συνέχεια, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις αντιδράσεις που καταγράφονται στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, λέγοντας ότι «θλίβομαι που σήμερα ακούω πολιτικές δυνάμεις στη χώρα να διαφωνούν με τη σωστή απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξουμε αμυντικά την Κυπριακή Δημοκρατία». Όπως σημείωσε, αναμένει να ακούσει «ποια είναι τα επιχειρήματα αυτών που διαφωνούν», με αφορμή και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες των επόμενων ημερών.

Στο ίδιο πλαίσιο έθεσε το ερώτημα: «Κάποιοι πατριδοκάπηλοι στην Ελλάδα, εδώ και πολλούς μήνες, κατηγορούσαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι δήθεν έχει αφήσει την Κύπρο στην τύχη της. Αναρωτιέμαι σήμερα όλοι αυτοί πού είναι; Τι έχουν να πουν;», προσθέτοντας ότι «ας είμαστε λοιπόν σοβαροί σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές».

Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε επίσης στις θεσμικές ενημερώσεις των πολιτικών αρχηγών, σημειώνοντας ότι «ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά κάνει ενημέρωση σήμερα στον κ. Ανδρουλάκη» και ότι «αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συγκαλεί θεσμικά το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για την ενημέρωση όλων των κομμάτων, όπως ακριβώς αρμόζει», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ποτέ δεν αρνήθηκε την ενημέρωση της αντιπολίτευσης.

Απαντώντας σε ερώτημα για το εάν η απόφαση αποστολής αμυντικής στήριξης συνεπάγεται εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, ξεκαθάρισε: «Όχι, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο». Όπως τόνισε, «η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στέλνει ένα μήνυμα ισχυρής αμυντικής αποτροπής» και μήνυμα στήριξης στην Κυπριακή Δημοκρατία, διευκρινίζοντας: «Δεν εμπλεκόμαστε στον πόλεμο, δεν έχουμε και δεν θα έχουμε καμία ανάμειξη στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Στέλνουμε μήνυμα σταθερότητας». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι, όταν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας απειλούνται ευθέως από τρίτους».

Τέλος, σημείωσε ότι η Κύπρος «θα διαθέτει, χάρη στην ελληνική άμυνα, μία ισχυρή αντιαεροπορική ομπρέλα, σε περίπτωση ανάγκης», χαρακτηρίζοντας την απόφαση «προδραστική».