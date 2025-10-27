Την Ρουμανία επισκέφτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Εξήρε τις πρωτοβουλίες Τραμπ για την ειρήνευση

Σε συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Ρουμανία, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 140 χρόνια Αυτοκεφαλίας και τα 100 χρόνια Πατριαρχικής ανύψωσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ο Πατριάρχης εξήρε τους ιστορικούς δεσμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το Πατριαρχείο Ρουμανίας και συνεχάρη τον Πατριάρχη Δανιήλ για την τελετή αγιασμού των ψηφιδωτών του Καθεδρικού Ναού της Σωτηρίας του Λαού, την οποία χαρακτήρισε «σύμβολο της βαθιάς πίστης του ρουμανικού λαού».

«Η παρουσία μας σε αυτή την ευλογημένη χώρα οφείλεται στις επετείους των 140 ετών Αυτοκεφαλίας και 100 ετών Πατριαρχικής ανύψωσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας -μια μικρή στιγμή στην ιστορία αυτής της πλούσιας γης. Με χαρά δεχθήκαμε την πρόσκληση του Πατριάρχη Δανιήλ να συμμετάσχουμε στον αγιασμό των ψηφιδωτών του Καθεδρικού Ναού της Σωτηρίας του Λαού», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Ιδρύματος Alexandrion, ο Πατριάρχης τίμησε, επίσης, τη μνήμη του εκλιπόντος ιδρυτή Δρ. Ναουάφ Σαλάμεχ, επισημαίνοντας τη συμβολή του στην προώθηση της πίστης, της παιδείας και της φιλανθρωπίας.

Σχετικά με τις διεθνείς συγκρούσεις

Αναφερόμενος στα διεθνή ζητήματα, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας εξέφρασε τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, καλώντας σε άμεσο τερματισμό του πολέμου και καταδικάζοντας τη χρήση της θρησκείας για πολιτικούς σκοπούς. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην τραγωδία της Γάζας και στην ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών ειρήνευσης, επαινώντας τις πρωτοβουλίες του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πατριάρχης τόνισε πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, «ως υπερεθνικός και καθαρά πνευματικός θεσμός», αντλεί τη δύναμή του «από την αγάπη και όχι από την εξουσία». Υπογράμμισε επίσης ότι η αναγνώριση της «εικόνας του Θεού σε κάθε άνθρωπο» αποτελεί τη βάση όλων των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών πρωτοβουλιών.

Συγκεκριμένα, είπε: «Ως Οικουμενικό Πατριαρχείο, θεσμός υπερεθνικός και καθαρά πνευματικός, στηριζόμαστε στη δύναμη της αγάπης, όχι στην αγάπη της δύναμης. Αγωνιζόμαστε για ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων με βάση το Ευαγγέλιο του Χριστού, όχι με καθαρά πολιτικά μέσα. Πενθούμε για τον συνεχιζόμενο αδελφοκτόνο πόλεμο κατά της Ουκρανίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία, και από την πρώτη στιγμή καλέσαμε να σταματήσει άμεσα. Η πίστη δεν πρέπει να γίνεται εργαλείο πολιτικών σκοπιμοτήτων. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή και την τραγωδία στη Γάζα, ενώ επαινούμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καλούμε όλους να χτίζουν γέφυρες και όχι να καταστρέφουν σπίτια. Το μέλλον του χριστιανισμού στη γη όπου γεννήθηκε ο Σωτήρας μας κρέμεται από μια κλωστή. Το ίδιο ισχύει και για τους αδελφούς μας σε Συρία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο και αλλού. Σε κάθε πρωτοβουλία διαχριστιανική ή διαθρησκειακή, αναγνωρίζουμε την εικόνα του Θεού σε κάθε άνθρωπο. Στην αναγνώριση αυτή βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου».

Κλείνοντας, ευλόγησε το έργο του Ιδρύματος Alexandrion και ευχήθηκε «να γνωρίσουμε όλοι την αλήθεια της ύπαρξής μας και να έλθει η Βασιλεία του Θεού επί γης».