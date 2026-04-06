Θεσσαλονίκη: Πώς θα πραγματοποιηθεί φέτος η συνάντηση των Επιταφίων τη Μεγάλη Παρασκευή στην πλατεία Αριστοτέλους

THESTIVAL TEAM

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση για την φετινή συνάντηση Επιταφίων από διάφορους Ιερούς Ναούς του ιστορικού κέντρου της πόλης μας, στην Πλατεία Αριστοτέλους, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, 10 Απριλίου 2025 στις 9.30 μ.μ..

Ειδικότερα, από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται, ότι -μεταξύ των άλλων ιερών Ακολουθιών και λατρευτικών συνάξεων της εφετινής Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος- έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί και εφέτος, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, 10ης Απριλίου 2025 στις 9.30 μ.μ., συνάντηση Επιταφίων από διάφορους Ιερούς Ναούς του ιστορικού κέντρου της πόλης μας, στην Πλατεία Αριστοτέλους, με σκοπό την εντονότερη βίωση από τους πιστούς, ως ένα σώμα, των σωτηριωδών -για το ανθρώπινο γένος- Παθών του Κυρίου, αλλά και την ουσιαστικότερη προβολή του αυθεντικού χαρακτήρα της πόλης μας.

Η σύναξη αυτή, υλοποιείται με την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση του Δήμου Θεσσαλονίκης, δια της Διευθύνσεως Πολιτισμού, Τουρισμού, αλλά και προσωπικά του Δημάρχου κ. Στέλιου Αγγελούδη και του Αναπληρωτή Δημάρχου, Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Διεθνών Σχέσεων & Διαδημοτικής Συνεργασίας κ. Βασιλείου Γάκη, καθώς και με την ουσιαστική συνεισφορά και συμβολή του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και όλων των φορέων της πόλης (Στρατού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Λιμενικού Σώματος).

Έτσι, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, ο Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος θα χοροστατήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά την Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου (Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 7 :30 μ.μ.) και ακολούθως θα προστή της περιφοράς του Επιταφίου, με την συνοδεία της Φιλαρμονικής του Στρατού και του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στρατιωτικού αγήματος, διά των οδών: Αγίας Σοφίας – Λεωφ. Νίκης – πλ. Αριστοτέλους, για την πραγματοποίηση της συναντήσεως των Επιταφίων.

Στο συγκεκριμένο σημείο θα καταφθάσουν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 9:00 – 9:30 μ.μ. οι λιτανευτικές πομπές των Επιταφίων του Καθεδρικού Προσκυνηματικού Ι.Ν. της Του Θεού Σοφίας, του ενοριακού Ι.Ν. Παναγίας των Χαλκέων, της Ι. Μονής της αγίας Θεοδώρας και του μετοχιακού Ι.Ν. αγίου Νικολάου του Τρανού, οι οποίες και θα συναντηθούν στην πλατεία Αριστοτέλους, κάτωθεν της οδού Μητροπόλεως, όπου θα ψαλούν τροπάρια του Επιταφίου Θρήνου και θα πραγματοποιηθεί Δέηση. Προσκαλούνται όλοι να συμμετάσχουν σε αυτή την μοναδικά ιδιαίτερη και σπουδαία πνευματική ευκαιρία.

