Θεσσαλονίκη: Παρουσία Τασούλα, Χριστοδουλίδη και πλήθους πιστών η δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο – Δείτε βίντεο

|
ΦΑΝΗ ΧΑΡΙΣΗ

Τα γιορτινά της φόρεσε σήμερα η Θεσσαλονίκη που εορτάζει τον Πολιούχο της Άγιο, τον Άγιο Δημήτριο αλλά και την απελευθέρωση της πόλης από τους Οθωμανούς το 1912.

Αυτή την ώρα τελείται η Δοξολογία για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στον Ιερό Ναό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου.

Η δοξολογία τελείται παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη της Πολιτειακής, Πολιτικής, Στρατιωτικής ηγεσίας και των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από νωρίς το πρωί εκατοντάδες Θεσσαλονικείς βρίσκονται στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου προσκυνώντας την χάρη του Πολιούχου της και με ευλάβεια ανάβουν ένα κεράκι στη μνήμη του Αγίου Δημητρίου, κάνουν τον σταυρό τους και παρακολουθούν τη θεία λειτουργία.

Θεσσαλονίκη

